Об этом вчера в беседе с журналистами в правительстве РА сказал и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Гарегин Баграмян.

Информация о содержании переговоров уже представлена, и вопрос включен в повестку”, — сказал Баграмян.

И.о. министра отметил, что есть проблемы внутреннего ценообразования в Армении, и существует необходимость пересмотра этих механизмов. Пятого декабря и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян заявил, что, возможно, на предстоящем заседания Высшего экономического совета ЕАЭС обсудит с президентом России и вопрос снижения цены поставляемого в Армению газа.