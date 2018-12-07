Власти и экологи рассчитывают на то, что многие проблемы, которые имеются в горнодобывающей сфере Армении, можно будет решить благодаря участию нашей страны в “Инициативе прозрачности добывающих отраслей” (EITI).

Именно об этом говорил в ходе состоявшегося на днях заседания многосторонней группы по внедрению в стране стандартов EITI замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Вардан Геворкян, пояснив, что новый статус Армении позволит сделать горнодобывающую сферу более прозрачной, а государственные органы и добывающие компании — более подотчетными.

Если вкратце, то “Инициатива прозрачности добывающих отраслей” является всемирным стандартом, обладающим четкой методикой мониторинга и выверки данных о платежах компаний и доходах государства от добычи нефти, газа и полезных ископаемых на уровне отдельных стран.

Каждая внедряющая страна создает собственный процесс EITI, приспособленный к своим конкретным нуждам. Причем внедрение стандарта состоит из двух основных компонентов.

Прежде всего — это прозрачность, то есть нефтегазовые и горнодобывающие компании раскрывают свои платежи государству, а оно раскрывает данные о полученных средствах. Далее полученные цифры выверяются и публикуются в годовых отчетах EITI наряду с контекстной информацией о добывающих отраслях. Вторым компонентом является подотчетность. В этом случае для наблюдения за процессом EITI и распространения информации, содержащейся в итоговом отчете, создается многосторонняя группа заинтересованных сторон, включающая представителей государства, компаний и гражданского общества.

В рамках своего членства в EITI Армения также должна осуществить соответствующие шаги, предусмотренные “дорожной картой”. И одним из таких мероприятий является разработка всеобъемлющего национального доклада, который на сегодня находится в стадии проектной разработки. Но, как обещает руководитель секретариата EITI Лилия Шушанян, уже до конца этого года документ будет представлен на суд общественности.

В нем как раз и будет содержаться вся информация о горнорудной отрасли производства, вплоть до выполнения компаниями своих налоговых обязательств и объемов экспорта. Кстати, отличительной особенностью национального доклада станет то, что весь анализ будет сделан не на основе данных Нацстат службы, а практически из первых рук — отчетов самих горнодобывающих компаний.

Эксперты сферы утверждают, что внедрение стандартов EITI способно оказать серьезное влияние на развитие отрасли, став дополнительным стимулом для крупных международных компаний, которые будут заинтересованы увеличить свой инвестиционный портфель, вкладывая в армянские компании горнодобывающей сферы.

Помимо роста инвестиционного рейтинга Армении на международной арене, есть еще один серьезный плюс от внедрения новых стандартов. Общественность страны отныне будет информирована о происходящих в отрасли процессах, что даст ей возможность поднимать проблемные вопросы с учетом имеющейся в открытом доступе информации. К тому же подобный расклад позволит анализировать ситуацию, проследив, как выполняются социальные обязательства компаний, в каком объеме они выплачивают роялти и т.д.

За последние полтора года с момента получения Арменией статуса страны-кандидата в рамках “Инициативы прозрачности в добывающих отраслях” уже удалось добиться серьезных результатов, утверждает руководитель секретариата EITI. Так, в результате внесенных в текущем году изменений в законодательство страны договоры с компаниями стали публичными. “Эта работа будет постоянной и последовательной”, — пообещала г-жа Шушанян.