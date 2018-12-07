Государство Декабрь 07, 2018 | Автор : admin

Кандидат в депутаты Давид Шахназарян, баллотирующийся по списку Республиканской партии Армении, приглашен в Службу национальной безопасности с целью дачи объяснений насчет озвученных им ранее заявлений по политике нынешних властей в вопросе карабаахского урегулирования, а также для обоснования и предоставления документов и других материалов, в свете его высказываний. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Службы национальной безопасности Армении.

Шахназарян дважды — 27 ноября и 4 декабря в ходе пресс-конференций обвинял руководство Армении в совершении действий, направленных против интересов Армении и Нагорного Карабаха. Комментируя заявления члена блока “Мой шаг” Сасуна Микаеляна о том, что победа народа в “бархатной революции” была важнее победы в Карабахской войне, Шахназарян назвал это целенаправленной программой по воспроизводству власти Никола Пашиняна за счет Карабаха. СНБ считает, что своим заявлением Шахназарян фактически обвинил Пашиняна в государственной измене.

“Данное обвинение Давид Шахназарян подтвердил и 4 декабря на пресс-конференции, в ходе которой, не представив конкретных фактов и доказательств в пользу своего обвинения, сказал, что он представил не все факты, доказывающие антиарцахскую политику нынешних властей. Многое еще предстоит показать”, — говорится в сообщении СНБ.

Исходя из этого, Шахназаряну 5 декабря направлено уведомление явиться в СНБ и дать разъяснения по существу, представить подтверждающие обвинения документа и иные материалы.

В то же время Служба национальной безопасности Армении предлагает всем тем гражданам, которые имеют сведения, относящиеся к высказанным Шахназаряном обстоятельствам, представить их в Службу национальной безопасности Армении.

“Результаты обсуждения будут представлены дополнительно, после соответствующего судебно-процессуального постановления”, — сказано в сообщении.

Отметим, что господин Шахназарян не явился в СНБ, а взамен дал пресс-конференцию, в ходе которой прозвучали достаточно скандальные заявления.