Государство Декабрь 07, 2018 | Автор : admin

Разрушительное землетрясение, потрясшее северные районы Армении в этот день три десятилетия назад, пролегло водоразделом по судьбам многих десятков тысяч людей, в одночасье перевернув судьбы, лишив родных и близких, крова над головой, намеченных планов и надежд.

Не только в Армении, но и за её пределами нет армянина, для которого дата 7 декабря 1988 года не является символом трагедии, не напоминает об ужасе, который пришлось пережить жителям Спитака, Ванадзора, Гюмри, Степанавана и около 300 окрестных населённых пунктов.

С тех пор вот уже тридцать лет в этот день мы склоняем головы, чтобы почтить память десятков тысяч наших погибших сограждан. В этот день мы также выражаем солидарность тем, кто выжил, выстоял, побеждает в тяжелейшем, длящемся вот уже три десятилетия молчаливом подвиге — проходя через нечеловеческие испытания на руинах отстраивать и возрождать новую жизнь.

Прошедшие тридцать лет — без малого два поколения. Два поколения людей, которые не видели страшную трагедию воочию, а лишь слышали рассказы о ней, и видели её последствия вокруг себя. Они вступали в жизнь в полуразрушенных домах, вагончиках, других кое-как приспособленных для жизни строениях, и слышали рассказы старших о том, какими процветающими, ухоженными, богатыми были их города и сёла.

Слышали они и о том, как в беспрецедентном едином порыве весь мир отозвался на нашу трагедию, протянув руку помощи. Сначала, участвуя в поиске, спасении оказавшихся под завалами людей, лечении раненных, расчищая дороги и улицы от обломков зданий, затем — помогая в строительстве жилья и объектов инфраструктуры, предоставляя современное высококлассное оборудование для оснащения больниц, школ, театров и других строений. Не перечислить всех помогавших стран, организаций, частных лиц. Невозможно назвать сферу жизнедеятельности, в которой не было бы оказано помощи пострадавшим районам. Землетрясение в Армении стало поводом для гуманитарной солидарности поистине вселенского масштаба, и день 30-летней годовщины трагедии уместная дата, чтобы выразить благодарность всем, кто откликнулся добром, утешая и разделяя с нами ту великую боль.

Тридцать лет прошло, но понятие “зона бедствия” всё ещё не изжито. Пострадавшие от землетрясения районы всё ещё не восстановлены окончательно, экономический потенциал этих процветавших некогда населённых пунктов далёк от их реального потенциала. Люди продолжают жить в домиках и вагончиках, полуразрушенные заводы и фабрики простаивают, а граждане этих мест, не имея достаточного количества рабочих мест, еле сводят концы с концами или вынужденно едут на заработки за рубеж, оставляя родную землю истосковавшейся по заботливым рукам пахаря-земледельца или рабочего-строителя. Вот та задача, которую предстоит решить руководству Армении в ближайшие же годы, чтобы память о пережитой в конце 1988 года катастрофе осталась существовать только в посвящённых невинным жертвам мемориалах и в наших сердцах.