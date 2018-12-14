Общество Декабрь 14, 2018 | Автор : admin

“Эта особь из популяции безоаровых козлов впонедельник очутилось вне пределов вольера и вне территории Ереванскогозоопарка, однако, благодаря усилиям сотрудников Ереванского зоопарка, еговодворили обратно.

Животное обитает в этом вольере с 2013 года — со дня своего рождения. В чем была причина его побега с территории Ереванского зоопарка будет выяснено после изучения обстоятельств дела, что поможет прояснить и причину его падежа.

Факт в том, что в последнее время продолжаются события вокруг Ереванского зоопарка, и невозможно проглядеть в них целеустремленность в желании достичь своих целей.

Не считаем случайным и то, что последний эпизод произошел после интервью директора Ереванского зоопарка, опубликованного в сайте irates.am. Уверены, что пока правоохранительные органы не займутся происшествиями последнего времени на территории Ереванского зоопарка и не накажут виновных, эта ситуация продолжится.

Кстати. Этот инцидент еще раз подтверждает актуальность вопроса о полном ограждении территории Ереванского зоопарка, поднятого администрацией Ереванского зоопарка.

В данный момент в Ереванском зоопарке содержится 12 безоаровых козлов, и трое из них родились здесь в текущем году”, — сказано в заявлении Ереванского зоопарка.