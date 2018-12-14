Правительство ужеозвучило сумму, на которую могут рассчитывать в следующем году общины Армении вкачестве субвенции от государства. Речь идет примерно о пяти миллиардах драмов,но с учетом софинансирования со стороны самих общих объем этих средств можетсущественно вырасти.

Дело в том, что с начала текущего года был пересмотрен порядок предоставления субвенций. Если ранее общинные программы полностью финансировались из госказны, то сейчас община обязана принять участие в финансировании программы. Иначе говоря, правительство и община теперь совместно финансируют программы местного развития. Причем община сама решает, какая из программ обладает мультипликативным эффектом и должна быть реализована в приоритетном порядке.

В итоге, уже с начала 2018 года при реализации инфраструктурных программ 40% от ее стоимости финансируются общинами, а 60% — правительством. В случае же с программами социального значения на долю государства приходится 40%, община же участвует финансированием в размере 60%.

Если говорить цифрами, то в течение этого года Межведомственная комиссия по рассмотрению заявок общин получила более 230 проектов на получение субвенций, одобрив при этом 181 заявку.

В целом эти программы касаются асфальтирования и благоустройства дорог, ремонта и строительства водопроводных, оросительных и канализационных линий, энергосбережения, уличного освещения общин, строительства фотовольтаических станций, ремонта детских садов и домов культуры, приобретения имущества, например, мусоровозов, и др.

Общий бюджет одобренных более 180 программ составил 6 млрд 200 млн драмов. Общины из своего бюджета должны выделить около 3 млрд 450 млн драмов, остальные 3 млрд драмов внесет правительство, плюс еще 300 млн драмов составит финансирование частного сектора. В этом году уже были профинансированы порядка 114 программ общинного развития, на которые было направлено 1 млрд 240 млн драмов.

Однако общины представляют не только программы муниципального значения. Так, в селе Гандзакар Тавушской области основной акцент в экономическом развитии общины видят исключительно в развитии животноводства. В беседе с нами староста общины Вардгес Довладбекян рассказал, что в советские годы здесь насчитывалось более 5 тыс. голов крупного рогатого скота, в то время как сейчас эта цифра снизилась до 1800 голов. Община представила в прошлом году правительству свою программу экономического развития, согласно которой планировалось основать племенное хозяйство в 50 голов в расчете по 2100 долларов на каждую корову, плюс создать в селе производство по переработке молока. По подсчетам сельчан, в случае реализации намеченных планов их доходы заметно увеличились бы, учитывая, что средний удой местных сортов коров составляет всего 1000-1200 литров в год, а у племенных пород этот показатель достигает 5 тыс. литров.

По первому проекту требовалось 50 млн драмов, половину которых попросили в качестве субсидии от государства, а остальную часть планировали выделить за счет долгосрочных кредитов, которые взяли бы заинтересованные проектом сельчане. По той же схеме предусматривалось построить молокоперерабатывающее предприятие, стоимостью в 40 млн драмов. Бывшее правительство, однако, отказалось выделить средства, и теперь староста Гандзакара намерен направить свои программы новому правительству.