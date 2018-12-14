И все в основномприходят к известному заключению: во всяком случае, пока неизвестно. И такомузаключению приводится много доводов. Дело в том, что, согласно Конституции РА образца 2015 года, одна треть парламента должнасостоять из оппозиции.

Второй после блока “Мой шаг”, победившего на выборах и тем самым сохранившего властные рычаги (по предварительным подсчетам, он получит 88 мандатов), идет партия “Процветающая Армения” под руководством крупного, очень крупного бизнесмена Гагика Царукяна, которая получит 29 мандатов.

Напомним, что в октябре господин Царукян и действующий в то время премьер-министр Никол Пашинян подписали меморандум, в котором говорится, что блок “Царукян” (под таким именем ППА выступала в НС VI созыва), “как содействующая революции сила, обязуется не выдвигать кандидата на пост премьера и не содействовать какому-либо другому кандидату на пост главы правительства. Депутаты от фракции не примут также участия в инициативе по выдвижению кандидата на пост премьера со стороны 1/3 депутатов НС”. Иначе говоря, руководимая Г.Царукяном сила, начиная с момента подписания данного документа, да и до того, ставшая в мае частью правительства, провозгласив себя сподвижником революции, никак не может сегодня декларировать себя оппозицией. Не говоря уже о том, что господин Царукян неоднократно заявлял, что никогда не окажется в оппозиции Николу Пашиняну, волей народа ставшему премьер-министром, а против воли народа он никогда не пойдет.

Конечно, в политике, как говорится, никогда не говори “никогда”, но это не тот случай. В течение последних двух месяцев ничто не изменилось в отношениях Пашиняна и Царукяна, в трудный для страны момент подавших друг другу руки.

Кроме того, в том же меморандуме отмечается: “Стороны готовы совместно работать над повышением уровня защиты прав человека в Армении, укреплением безопасности Армении и Арцаха, углублением сотрудничества с диаспорой, содействием осуществлению иностранных инвестиций, реализацией в стране глубинных реформ в социально-экономической сфере”. И относится это, естественно, к поствыборному периоду.

Почему же сейчас Царукян должен не соглашаться, искать и находить разногласия с курсом Пашиняна, дабы отступиться от декларированного два месяца назад принципа? В имеющейся ситуации нет поводов, по крайней мере очевидных, партия довольна результатами выборов — настолько довольна, что господин Царукян приводит с собой в парламент и начальника своей охраны.

Кстати, не пройдет больше и номер с декларацией себя “альтернативной силой” — во всяком случае в глазах политизированной общественности, поскольку это уже было, все мы видели и это не тот случай, когда, как говорится, “повторение — мать учения”.

Почему обращаем внимание на ППА в контексте оппозиционного компонента законодательного органа? Дело в том, что эта партия не получила того количества мандатов, которое бы позволяло самостоятельно выступать с оппозиционных позиций. В данном случае даже условно не будем брать в расчет то обстоятельство, что ни один крупный бизнесмен по определению не может быть в оппозиции власти. 29 мандатов, по правилам математики, никак не могут составить треть от 135. Если верны слухи о том, что численность депутатского корпуса НС РА VII созыва составит 135 народных избранников, то, согласно требованию Основного Закона страны, оппозиция должна иметь минимум 45 мандатов, которыми ППА не обладает.

На 11 мандатов отстают от “процветающих” “просвещенные” Эдмона Марукяна и по количеству никак не дотягивают до уровня оппозиции. Заметим, как по количеству, так и по содержанию: последнее обстоятельство связано хотя бы с ну очень большим сходством программ “Светлой Армении” и блока “Мой шаг”. И это совершенно естественно: на парламентских выборах-2017 они выступали единым блоком “Елк”, полтора года рука об руку работали в парламенте VI созыва.

Так что вчерашние соратники, сподвижники премьера не могут в одночасье стать серьезными оппонентами, как бы ни старались жонглировать словами “классическая”, “цивильная” и т.п. А несерьезному отношению к статусу парламентской оппозиции в обществе веры не будет.

В самом сложном положении в поствыборной Армении оказались “Светлая” и “Процветающая” Армении — народ отдал за них голоса, как за сподвижников Никола Пашиняна, особенно в случае со “Светлой Арменией”. И ныне у них возникнут серьезные проблемы именно с народом. Возможно в этом причина, что господин Царукян хранит молчание по этому вопросу, а господин Марукян после первого поствыборного заявления относительно своей “цивилизационной оппозиционности” действующей власти, также молчит.

Да и трудно представить, чтобы ради обеспечения в парламенте достаточного представительства оппозиции вдруг объединились “Процветающая” и “Светлая” Армении. Огромную роль при этом играют также личные качества и позиции по различным вопросам лидеров этих сил Гагика Царукяна и Эдмона Марукяна. Первый известен как благотворитель, бизнесмен, утверждающий, что он “всегда рядом с народом”, второй, юрист Эдмон Марукян — как ярый прозападник, в парламенте минувшего созыва неоднократно поднимавший вопрос о выходе Армении из ОДКБ и ЕАЭС.