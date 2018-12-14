Исполняющийобязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на вчерашнем заседанииправительства коснулся состоявшихся внеочередных выборов в НациональноеСобрание РА, обозначив приоритеты правительства на ближайшее будущее.

Это наше первое заседание после выборов. Я рад констатировать, что по итогам внеочередных парламентских выборов наше правительство получило убедительный вотум доверия от граждан республики, а это значит, что наши дела еще впереди, и это значит, что мы, по крайней мере, успели сделать что-то такое, что дало нашим гражданам основание дать нам мандат на продолжение нашей деятельности”, — сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра поставил несколько важных задач, которые нужно выполнить в ближайшее время. Первая задача, по его словам, — это поощрение инвестиций в контексте экономической революции.

“Следует отметить, что существует большой интерес к инвестированию в Армению, и он будет расти в будущем. Я хочу привлечь внимание всех государственных должностных лиц к этому вопросу, и мое непосредственное поручение: создать все условия и не создавать каких бы то ни было препятствий для потенциальных инвесторов. Надеюсь, что не поступит ни одного сигнала относительно какого-то должностного лица о создании препятствий для того или иного инвестиционного проекта и пр.”, — сказал Никол Пашинян.

Поощрение инвестиционной активности было заложено в предвыборную программу блока “Мой шаг” в качестве одной из важнейших задач, и решение этой задачи увязывается в тактическом плане с ликвидацией искусственных “бюрократических проволочек”, в том числе тех, которые возникают вполне законно, по причине прописанных в законах и нормативных актах процедур. Исходя из этого, в качестве приоритетной ставится задача упрощения процедур, связанных с оформлением, на всём пути от намерения до воплощения в жизнь инвестиции или бизнес-проекта. Цель, по словам Никола Пашиняна, ставится следующим образом: “Чтобы “де-юре” не было никаких искусственных преград”.

Таким образом, новому правительству безотлагательно предстоит сконцентрировать свои усилия на решении задачи стимулирования инвестиций. Министрам, главам областных администраций, чиновникам всех и всяких уровней строжайше поручено — во всех случаях, когда к ним обращается инвестор за содействием, “очень быстро создать благоприятную среду и условия, чтобы инвестиционные намерения превратились в инвестиции”.

Второй приоритет — развитие военно-промышленного комплекса. “Мы должны быть в состоянии обеспечить существенное развитие в военно-промышленном комплексе, и я увязываю решение этой задачи с нашим видением превращения Армении в технологическую страну, а также с необходимостью развития в Армении инженерной и технической научной мысли, что, конечно, одно из важнейших дел ближайшего времени”, — подчеркнул Никол Пашинян.

Повышение боеспособности вооружённых сил также названо в ряду приоритетных задач, о которых говорилось и в предвыборный период. “Я говорил, что в ближайшие 5 лет мы должны быть в состоянии вложить порядка 2,5 млрд долларов на цели развития вооружённых сил. Над поиском этих средств следует серьёзно поработать. Речь о дополнительных средствах, часть из которых должна быть направлена на улучшение социального положения военнослужащих”, — сказал Пашинян.

Затем среди приоритетов Пашинян отметил образование, в том, числе, высшее. Новый уровень высшего образования — необходимость, продиктованная временем, и первым шагом на пути оздоровления высшей школы, должно стать выправление дисбаланса, который возник в последние годы между вузовским и так называемым “ведомственным образованием”. Никол Пашинян и прежде многократно высказывал недоумение по поводу дублирования образовательных функций, что в итоге оборачивается как неэффективным расходованием бюджетных средств выделяемых на образование, так и снижением качества образовательных услуг, предоставляемых гражданам страны. На заседании правительства и.о.премьер-министра также высказался на эту тему. “Мы говорили о необходимости консолидации сферы высшего образования. Думаю, что возник большой дисбаланс между вузовской системой и ведомственной системой, и мы должны их совместить и иметь единую вузовскую систему, которая будет решать конкретные задачи”, — отметил он.

Серьёзнейшие реформы ожидают сферу здравоохранения. Цель реформ, по словам главы правительства — сделать медицинские услуги доступными для широких слоёв населения.

Среди важных задач названы также модернизация и системы государственного управления и повышение её эффективности.

Подводя итог перечислению приоритетных задач своего правительства на ближайший период Никол Пашинян подчеркнул: “Разрешением или вершиной всего этого мы должны понимать констатацию существенного изменения социального положения или уровня благополучия граждан. Наша задача — ликвидация в Армении крайней бедности и существенное сокращение бедности. У нас есть мандат граждан, и мы должны суметь решить эти задачи в первую очередь поощрением труда и созданием благоприятных условий для труда”, — сказал Никол Пашинян.