Осуществившаялетом 2016 года вооруженный захват столичного полка ППС, совершившая убийствотроих офицеров полиции, выполнявших свой служебный долг, взявшая в заложникивысокопоставленных офицеров полиции и бригаду “Скорой помощи”, весьма мягковыражаясь, группа “Сасна црер”, недавно покинувшая тюремные камеры иучаствовавшая во внеочередных парламентских выборах, вновь заговорила.

Координатор секретариата наспех сформированной в основном из участников вооруженного захвата партии “Сасна црер” Варужан Аветисян на днях в беседе с журналистами заявил, что их партия готовится к новым внеочередным парламентским выборам.

“Этому парламенту не суждено пять лет жизни. В плане сроков — максимум полтора-два года. Жизнь покажет. Но то, что этот парламент не способен исчерпать весь цикл своей жизни — для нас это очевидно”, — сказал он.

Опытному воину, наверное, что-то известно, либо что-то задумали.

И это уже страшно, ибо господин Аветисян развил свою мысль: новые внеочередные выборы необходимы, в противном случае, мол, “не можем же идти и силой разогнать парламент”…

По его словам, необходимость внеочередных выборов возникнет раньше, поскольку получили еще более больное Национальное Собрание.

В ответ на замечание, что проведение выборов каждые 1-2 года может привести к нестабильности в стране, в том числе и в плане нанесения вреда процессу вложения инвестиций, Аветисян отметил: “Насколько часто будут проходить выборы, будет решаться волей народа. В Швейцарии проводится несколько референдумов в течение года. Хватит обманывать и запугивать народ”.

Заметим, Швейцария — конфедерация, и частые референдумы там проводятся в отдельных кантонах. Находящаяся в самом сердце Европы богатая и спокойная страна может позволить себе такое, в отличие от Армении, находящейся в весьма сложном геополитическом регионе, в блокаде и самое главное — фактически в состоянии войны.

Где взять колоссальные для Армении суммы для проведения очередных внеочередных выборов — этот вопрос “Сасна црер” не волнует. Заметим, что на агиткампанию состоявшихся 9 декабря парламентских выборов эта новосозданная партия потратила почти 15 млн драмов. Правда, злые языки муссируют слухи, что именно такая сумма была похищена из банкомата на территории столичного полка ППС в дни его осады…

Коснувшись присутствия в парламенте VII созыва оппозиции, господин Аветисян сказал, что ни силы, “составившие в свое время коалицию вокруг событий 1 марта”, в том числе партия “Процветающая Армения”, ни силы, которые при удобном случае кривляются перед властями, организовывают с ними фотосессии, при этом создавая впечатление оппозиции, не могут ею быть. По его убеждению, без реальной оппозиции (читай, “Сасна црер”) ни Национальное Собрание, ни система государственного управления не будут иметь иммунитета, что очень печально.

Таким образом, данная партия декларирует себя гарантом иммунитета государства. И если государство не воспользуется этим — будет весьма печально. Что подразумевает под сказанным Аветисян? Можно трактовать по-разному, в том числе вспоминая и трагические события лета 2016 года…

По мнению же политолога Степана Григоряна, баллотировавшегося в депутаты НС по списку “Сасна црер”, у власти всегда есть дополнительные ресурсы для повышения рейтинга: таковыми могут быть также и громкие аресты, и элементы борьбы с коррупцией.

Аргументируя неудачу на выборах, господин Григорян свел ее причины к позиции по карабахскому вопросу. “Учитывая, что новообразованная партия “Сасна црер” не могла успеть вступить в противоречия по другим вопросам, единственным объяснением является то, что есть силы, которые упорно не хотели видеть ее в парламенте именно из-за позиции по карабахскому вопросу, то есть из-за идеи объединения Карабаха и Армении. Все остальные политические силы, так или иначе, говорили о позициях, которые предполагали передачу территорий”, — заявил он.

Вот это да. Одним махом предпринимается попытка дискредитировать все политические силы Армении.

Заметим, напрошедших выборах эта партия получила 1,82 процента голосов избирателей. Такоценил народ пройденный ею путь и “деятельность”.