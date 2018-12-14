В нашей странепроводится чемпионат Восточной Европы среди юношей до 15 лет, в которомучаствуют сборные 9 стран-членов этой региональной организации. В интервью сгенеральным секретарем республиканской федерации по этому виду спорта КареномАсмаряном мы попытались понять, как прошла подготовка к первенству и чтоследует ждать от наших ребят.

— Трудно ли было реализовать столь ответственный проект?

— Несмотря на то, что мы впервые принимаем соревнование такого уровня, нам очень пригодился опыт организации аналогичных турниров по пляжному волейболу. Готовились долго и скрупулезно. Был создан оргкомитет, соответствующие комиссии, каждый из которых выполнял свою часть работы. Так что, за неделю до старта мы уже были полностью готовы к чемпионату. Все матчи первенства пройдут в спортзале Российско-Армянского (Славянского) университета.

— Почему вы выбрали именно эту базу и какие проблемы возникли при подготовке к первенству?

— Откровенно говоря, изначально мы остановили свой выбор на спортзале компании “Газпром”, но там не успели завершить подготовительные работы и пришлось задействовать резервный план — переключиться на этот спорткомплекс. Возможно, это стало правильным решением, поскольку у нас уже есть опыт проведения соревнований в зале Славянского университета. К сожалению, в Армении почти нет спортивных площадок, соответствующих хотя бы минимальным международным стандартам проведения волейбольных матчей. Все арены оборудованы под баскетбол и футзал.

— Я в курсе, что наша сборная провела несколько контрольных встреч с грузинскими командами. В какой форме отечественная дружина подошла к домашнему дебюту в европейском чемпионате?

— Наша команда почти два месяца интенсивно готовилась к столь важному для нее старту, проведя учебно-тренировочные сборы в Ванадзоре и Ереване. Конечно, мы позаботились и об игровой практике — именно с этой целью и были организованы спарринги в Тбилиси. Костяк сборной составляют ванадзорские волейболисты, но есть также игроки из Ехегнадзора и Еревана. Мы постарались обеспечить команде максимально хорошие условия подготовки. Впрочем, мы не можем выдвигать ребятам высокие требования по качеству игры, но они постараются обязательно обрадовать поклонников. Надеюсь, фактор родных стен поможет им справиться со стартовым волнением и выступить как можно лучше.

— То есть конкретных турнирных целей у сборной нет?

— Я не готов их сформулировать только потому, что не знаком с потенциалом наших соперников. Ведь это первый в истории региональный чемпионат в этой возрастной категории. Мы знаем, что в волейболе традиционно сильны россияне, поляки, беларусы, украинцы, эстонцы. А вот сборным Грузии, Латвии и Литвы, думаю, сможем составить конкуренцию. Нам не повезло в том плане, что армянская команда, единственная из участниц не имеющая международного рейтинга, попала в группу из пяти команд. Таким образом, на первом этапе нашими соперниками будут сборные России, Беларуси, Латвии и Литвы. Надеюсь, ребята выступят достойно. В реальности у нас есть хорошие — высокорослые и прыгучие волейболисты, которые, несмотря на юный возраст, играют в высшей лиге чемпионата Армении. Единственное — надо учесть, что это недавно сформированная команда, которая готовится дебютировать на международной арене. Думаю, она запишет в свой актив хотя бы одну победу.

— Буквально перед стартом прошла информация, что на организацию чемпионата правительство выделило вашей федерации 8,2 млн драмов, к которому вы добавили 5,9 миллионов. А принимала ли участие в финансировании турнира Восточноевропейская федерация волейбола?

— Чемпионат организован исключительно за счет Армении — правительства, федерации волейбола, наших спонсоров и компаньонов. Национальные федерации приезжих сборных покроют только расходы на дорогу, а все остальное должны обеспечить мы. Так что, Армения справляется своими силами. Признаться, в будущем мы намерены замахнуться на организацию турниров более высокого уровня и это — наш первый шаг к цели. Нужно только подготовить инфраструктуры, приспособив их к проведению волейбольных матчей. К примеру, на этот раз нам пришлось даже заново очерчивать площадку и устанавливать специальные чашки для крепления волейбольной сетки. В большинстве наших спортзалов соответствующих аксессуаров либо нет вообще, либо они нуждаются в обновлении. Только на спортбазе Славянского университета все в сравнительно сносном состоянии. Впрочем, хватит о грустном. Я приглашаю любителей спорта на этот турнир — поддержать нашу сборную и насладиться волейболом.