По решению судаспортсмены из России, Армении, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана должныполучать равные права на территории этих государств.

Проще говоря: не должны считаться легионерами в перечисленных странах. К слову, только в российских футбольных клубах сейчас выступает 4 игрока из Беларуси, 2 — из Армении и по одному из Казахстана и Кыргызстана. Они вскоре должны перестать считаться легионерами, если, конечно, Минспорта и Российский футбольный союз подчинятся решению суда.

Примечательно, что практически одновременно министр спорта России Павел Колобков заявил, что пока это решение касается только белорусов. По его словам, решение вступит в силу в течение нескольких недель и будет распространяться только на белорусских спортсменов, а не на всех, кто имеет гражданство Евразийского экономического союза, куда, помимо Беларуси, входят Армения, Казахстан, Киргизия. Так что вопрос о том, продолжат ли армянские спортсмены считаться легионерами в России, остается открытым.