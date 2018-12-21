Создание новых платформ, предназначенных для раскрытия потенциала молодых армянских предпринимателей с целью развития в Армении частного предпринимательства, предоставление молодежному бизнесу новых возможностей для сотрудничества и финансирования, укрепление и развитие “экосистемы” запуска стартапов — таковы главные цели программы “Неруж” (арм. — “Потенциал”), которая проводится в эти дни в Дилижанском колледже UWC.

Интерактивная шестидневная программа молодежного форума “Неруж” разработана Министерством диаспоры совместно с фондами IDeA, FAST и ImpactHUB Yerevan и, как следует из названия, призвана стимулировать бизнес-потенциал молодежи в различных сферах экономики, в частности в отраслях сельского хозяйства, туризма и инновационных технологий. Для съехавшихся в Дилижан из разных стран мира молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет участие в программе “Неруж” стало шансом представить свои проекты и идеи на родине и попробовать получить дополнительное финансирование для их реализации. Победителю этого уникального для Армении конкурса идей будет выделено до 15 млн драм для реализации своего стартапа в Армении.

Однако, как говорится, “не хлебом единым жив человек”. Гораздо важнее для молодых бизнесменов то, что называется нематериальным капиталом. Этим за время проведения форума они обогатились сполна, получив возможность поближе рассмотреть перспективы продвижения своих организаций на армянском рынке, наладить необходимые бизнес-контакты, пополнить базу знаний, обменяться опытом с коллегами из других стран, а также просто приятно и с пользой провести несколько дней в одном из живописнейших уголков Армении.

Изначально программа планировалась в качестве площадки для привлечения молодежи исключительно из армянской диаспоры. Однако по мере организации проекта стало ясно, что деление предпринимательской молодежи по принципу проживания внутри или за пределами Армении, само по себе искусственно. Благодаря сотрудничеству с благотворительной общественной организацией “Армянский Каритас” была создана возможность привлечь к участию в программе также молодых стартаперов из Армении. И в этом формате “Неруж” окончательно оформился в качестве молодежной общеармянской бизнес-платформы для коммуникации, обмена опытом и формирования нового видения сотрудничества между стартаперами Армении и диаспоры.

Таким образом, самим своим духом “Неруж” подтвердил то, на что сделал акцент и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, который в своем выступлении перед участниками программы сказал: “Мы стерли границу между Арменией и диаспорой, так как наша главная задача — создать возможности для всех”.

Никол Пашинян посетил Дилижанский колледж UWC в минувшее воскресенье, проведя с участниками форума несколько часов в непосредственном общении, делясь своими мыслями о бизнесе, о будущем Армении, о роли молодежи в этом будущем и о многом другом.

Приветствуя присутствующих, Никол Пашинян рассказал, что утром читал текст, автор которого пытался ответить на вопрос, в чем разница между успешным человеком и неудачником. “По-моему, на этот вопрос был дан очень мощный ответ. Согласно этой гипотезе, успешный человек — это тот, кто способен заставить себя что-то делать, а не просто оставаться на месте в ожидании того, что кто-то другой сделает. Почему я упоминаю и цитирую эту фразу? Потому что я думаю, что именно слово “потенциал” выражает всю эту логику, потому что мы сильны и успешны постольку, поскольку у нас есть силы внутри, чтобы заставлять себя что-то делать, а не ждать, чтобы другой сделал. Следовательно, это та ключевая логика, которую мы пытаемся сегодня запустить в Республике Армения. Мы хотим сделать так, чтобы все больше и больше людей в Армении смогли заставить и убедить себя действовать вместо того, чтобы ждать действий других людей, мы хотим, чтобы граждане не ожидали, когда, скажем, правительство совершит экономическую революцию, а они сами просто встали и внесли свой вклад в экономическую революцию”, — сказал и.о. премьер-министра.

“Я воспринимаю это как приглашение всем вам реализовать свои экономические возможности в Республике Армения. Это очень важный вопрос: что дает и предлагает новое правительство Армении диаспоре? Мы предлагаем диаспоре то же, что и гражданам Республики Армения. Мы предлагаем возможность, потому что если посмотреть в рамках логики доступности, то десятки тысяч, сотни тысяч граждан Республики Армения, если не большинство граждан, проживая в Республике Армения, сами в каком-то смысле были представителями диаспоры. Почему? Потому что они не имели тех возможностей, которые должен иметь гражданин. Сегодня мы много говорим о предоставлении возможностей для диаспоры. Я не формирую этот вопрос так, потому что не хочу создавать впечатление, что мы даем возможность молодежи из диаспоры, забыв о живущей в Республике Армения молодежи. Это очень деликатный момент, потому что каково главное значение нашей революции в отношениях Армения-Диаспора? Ключевым значением нашей революции является то, что граница отныне стерта, больше нет Армении и диаспоры, есть единые армяне, и наша задача — констатировать именно это”, — подчеркнул Никол Пашинян. По словам исполняющего обязанности премьер-министра, главная задача правительства — обеспечить каждому доступ к возможностям, как в диаспоре, так и в Армении.

“В конце концов, когда я говорю, что многие люди, по сути, живя в Армении, жили в диаспоре, я имею в виду следующее: многие думали, что в этой стране нет будущего, здесь все бессмысленно, ничего нет, здесь ничего не изменится. Именно с этого момента человек решает эмигрировать. Это не сиюминутное решение, это не так, что ты просыпаешься утром, пьешь кофе и говоришь: пойду, соберу свои вещи и уеду. Это длительный процесс, цепь сложных психологических решений и событий. Так что, да, мы тоже во многих случаях, если не физически, то по крайней мере, в своих мыслях жили в диаспоре в том плане, что мы чувствовали, что у нас нет возможностей в нашей собственной стране. И именно поэтому ключевым значением нашей революции является то, что мы стерли границу между диаспорой и Арменией, потому что наша главная задача — создать возможности для всех. И самая важная миссия правительства — вести людей к успеху. Важнейшая задача правительства состоит в том, чтобы побудить человека, помочь ему выйти из тупика, отчаяния и сформировать в самом себе такой потенциал, который может каждого заставить действовать вместо того, чтобы ждать”, — сказал Никол Пашинян, добавив, что революция — это именно то, когда мы не ожидаем чьих-либо действий, в результате которых мы получим что-то новое, а сами создаем что-то для своей страны.

“Следовательно, я убежден, что мы, как народ и как нация, обладаем огромным потенциалом, и выражение этого потенциала заключается в следующем: не ждать, чтобы другие принимали решения вместо нас и решали нашу судьбу, а мы должны понять и осознать, что у нас достаточно воли, силы, умения, мудрости и интеллекта, чтобы самим определять свою судьбу, строить свои собственные победы, потому что мы, как нация, уже привыкли побеждать и ничего не может отучить нас от этой привычки. Так что я желаю всем нам новых побед”, — отметил Никол Пашинян.

Затем исполняющий обязанности премьер-министра ответил на ряд интересующих участников программы “Неруж” вопросов, которые касались оптимизации и повышения эффективности государственного управления, отношений Армения-Диаспора, развития информационных технологий, привлечения венчурного капитала и других тем.

После встречи Никол Пашинян ознакомился с деятельностью и программами нескольких стартапов, принимающих участие в программе.