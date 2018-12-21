Сопрано Гоар Акопян представила публике клип на свое новое произведение, автором которого является композитор Нарине Зарифян. Премьера песни состоялась в концертном зале имени Арама Хачатуряна 14 декабря во время масштабного концерта, посвященного 40-летию деятельности Н.Зарифян.

Отметим, что в рамках концерта также выступили хор Вокально-хоровой специальной школы охраны детских голосов (художественный руководитель Карине Аракелян, хормейстер — Эмма Аракелян), вокалистка Сона Шахгельдян, гитарист Акоп Джагацпанян, флейтист Нарек Авагян, сопрано Сирануш Гаспарян, бард Рубен Ахвердян, а также Акоп Халатян (кяманча), Нуне Даниелян (канон), Эммануэль Ованнисян (дудук), Карен Геворкян (доол), скрипачи Кармен Тосунян и Арам Асатрян, саксофонист Артур Егиазарян.

Нарине Зарифян — один из редких композиторов, создавших произведения практически для всех музыкальных инструментов. Ее музыка востребована и звучит в исполнении различных солистов и коллективов. В этом смысле Зарифян считает себя счастливым человеком, поскольку ее произведения постоянно представляются в Армении и за ее пределами.

“Я разножанровый композитор: пишу симфонические, камерные, хоровые, эстрадные, джазовые и другие произведения. Однако на этом концерте я представила лишь одну часть своей творческой деятельности — направление симфо-поп. То есть звучали популярные произведения, но в их основе — классическая, академическая музыка. Я выбрала полюбившиеся и уже исполнявшиеся произведения. При этом были представлены работы, звучавшие впервые”, — отметила Нарине Зарифян. По ее словам, это был исключительный концерт, так как в нем были задействованы мощные профессиональные силы. “Очень высоко ценю нашу совместную работу с Национальным симфоническим оркестром Армении. Сотрудничаем уже 20 лет: мы вместе реализовали очень много проектов. Маэстро Топчян — блестящий дирижер и в очень оригинальной форме трактует мои произведения”, — отметила композитор.

Что касается выступления Гоар Акопян, надо отметить, что на песню “Молитва” также был снят красочный клип, уже доступный на YouTube.

По словам Гоар Акопян, это произведение — некий призыв.

“Песня “Молитва” как будто крик души. Она призывает людей найти свет в самих себе. Свет, который есть в каждом человеке. В песне подчеркивается, что люди не должны бояться, что, держась за руки, можно преодолеть все преграды и что вера — это самое главное. Отмечу, что песня написана на армянском и на английском языках, и, соответственно, создано два клипа — на армянском и английском. Текст песни также содержит крылатое выражение из “Маленького принца” Экзюпери “Зорко одно лишь сердце”. Самого главного глазами не увидишь”, — сообщила певица.

Клип смонтирован таким образом, чтобы привлечь внимание к певице и к ее голосу. Продуман и образ певицы — в роскошном красном платье, в котором она похожа на цветок.

Певица Гоар Акопян исполняет не только классические, но и симфо-популярные произведения, а также киномузыку. Она отмечает, что симфо-популярный жанр не очень популярен в Армении. Произведения этого жанра, кстати, в основном пишет именно композитор Нарине Зарифян. Певица надеется, что эти произведения все же приобретут популярность в нашей стране, и армянские артисты, которые поют песни в жанре симфо-поп, получат возможность выступать на разных международных аренах, участвовать в известных телевизионных конкурсах.

В настоящее время Гоар Акопян проживает в Минске. В 2010-2016 годах обучалась в Ереванской государственной консерватории им. Комитаса (класс профессора Нелли Пирумовой), которую окончила с отличием. Гоар Акопян — лауреат международных вокальных конкурсов. Примечательно, что в 2016 певица стала лауреатом международного конкурса на своей родине — конкурса “Возрождение’’, проходящего в Гюмри.

Гоар является солисткой музыкального коллектива Via-Goar в котором играют ведущие музыканты Беларуси. В 2017 году в Минске состоялся первый сольный концерт Гоар Акопян под названием “Музыка души”, который прошел с аншлагом. В начале этого года по предложению художественного руководителя Белорусской государственной филармонии состоялся второй сольный концерт певицы, в котором были исполнены произведения итальянских, австрийских, русских и армянских композиторов, а также музыка из кинофильмов. В настоящее время Гоар является приглашенной артисткой Белорусской государственной филармонии.

В ближайшее время Гоар Акопян и Нарине Зарифян предстанут с другими совместными проектами. Молодая певица также планирует проявить себя на известных международных вокальных конкурсах, а также в скором времени пройти прослушивание в Большом театре Беларуси.