Государство Декабрь 21, 2018 | Автор : admin

Напомним, их число ныне составляет 17, и предполагается сократить его на пять — будет упразднено Министерство диаспоры, и обсуждается вариант, согласно которому отношения с диаспорой будет координировать вице-премьер.

Планируется сформировать новое министерство инфраструктур и государственного имущества, которое будет заниматься вопросами транспорта, энергетики и государственного имущества. Министерство транспорта, связи и информационных технологий превратится в министерство связи и высоких технологий. Предполагается, что министерства экономического развития и сельского хозяйства будут объединены в министерство экономики. Министерства культуры, спорта и молодежи объединятся с министерством образования и науки.

Естественно, этот важный законопроект, помимо избрания спикера и трех его заместителей, будет обсужден и принят новым парламентом на первом же заседании, дабы были назначены министры и сформировано правительство.

По публикациям СМИ также известно, что лидером фракции блока “Мой шаг” станет Лилит Макунц, ныне исполняющая обязанности министра культуры, секретарем — Акоп Симидян. Эту информацию подтвердила в беседе с журналистами член блока “Мой шаг” Лена Назарян. “Уже известно, что кандидатуры Арарата Мирзояна, Алена Симоняна и моя будут выдвинуты на пост спикера и вице-спикеров Национального Собрания”, — отметила она, добавив: вполне возможно, что в новом парламенте будет 10 постоянных комиссий, вместо 9. Добавится постоянная комиссия по правам человека.

Буквально в среду блок “Мой шаг” уже официально определился с кандидатами на руководящие посты Национального Собрания. На посты спикера и вице-спикеров будут выдвинуты кандидатуры А.Мирзояна, Л.Назарян и А.Симоняна. Соответствующее решение было принято в ходе собрания блока “Мой шаг”, прошедшего в гостинице “Армения-Марриотт”. “Премьер-министр предложил кандидатуры, мы их обсудили, задали вопросы и получили ответы, провели голосование, утвердили кандидатуры”, — рассказал журналистам после встречи Ален Симонян.

На встрече обсуждался также вопрос председателей постоянных парламентских комиссий. Открытым пока остается вопрос состава нового правительства.