Общество Декабрь 21, 2018 | Автор : admin

Зоопарк Еревана, совместно с FPWC и мэрией Еревана, осуществляет традиционную акцию “Живое дерево”. Об этом сообщает пресс-служба Зоопарка. В преддверии Нового года леса Армении редеют от незаконных вырубок елей и сосен.

“Живая ель всегда создает особую атмосферу в домах, однако срубленное дерево после праздников отправляется на свалку, природа несет урон. За последние десятилетя в Армении исчезли целые леса.

Зоопарк Еревана, совместно с FPWC и мэрией Еревана, осуществляет традиционную акцию “Живое дерево”. Вы можете способствовать сохранению лесов в Армении, выбрав “Живое дерево”, которое впоследствии сможете высадить у своего дома или где-то еще.

Ваше “Живое дерево” вы сможете выбрать у Зоопарка, или же на Северном проспекте — рядом с павильоном “Добрая мама”. Аренда ели стоит 25.000 драмов, включая доставку по Еревану, купить ель можно за 35.000 драмов, включая доставку по Еревану. Вы получите инструкции по уходу за деревом. Арендованные деревья надо будет вернуть 8-15 января 2019 года. Возвращенные деревья будут высажены в Зоопарке, параллельно каждому дереву, купленному вами, одно дерево будет подарено детдомам или центрам по уходу за детьми.

Для дополнительных сведений — звонить по телефонам 093-689-883, 010- 562-362, писать по адресу info@yerevanzoo.am , или посетить нас на Северном проспекте — рядом с павильоном “Добрая мама”, — сказано в сообщении.