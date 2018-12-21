Финансовая система Армении продолжает оставаться стабильной, заверили в Центробанке, пояснив, что авторитетные международные организации высоко оценили достигнутые нами показатели. Речь, в частности, о проведенном недавно Международным валютным фондом исследовании, согласно которому на сегодня показатели местной финансовой системы отражают положительные тенденции развития.

Раскрывая скобки, МВФ отмечает, что все банки соответствуют требованию по достаточности капитала в 12%, неработающие кредиты в банковской системе снизились, показатели доходности восстанавливаются, но пока еще они не достигли докризисных показателей. “Наше соответствие основополагающим принципам в сфере достигло в этом году 97%. Если сравнить с другими странами, то подобная оценка считается одной из самых высоких. По сути, этот показатель демонстрирует, насколько деятельность нашей финансовой системы удовлетворяет тем критериям, которые могут способствовать в долгосрочной перспективе обеспечению стабильности системы”, — рассказал в ходе состоявшейся на днях пресс-конференции начальник управления стабильности и развития финансовой системы Центробанка Андраник Григорян.

Это уже третье по счету исследование МВФ по части Армении. Первый раз, напомнил г-н Григорян, анализ был проведен в 2005-2006гг., и наше соответствие критерием было на уровне 67%. Далее, уже в 2012 году, тот же показатель вырос до 93%.

“С 2012 года по сей день стабильность финансовой системы укреплялась, чему способствовал ряд мероприятий, осуществленных ЦБ. Одновременно улучшение было зафиксировано по части соответствия между основными базелевскими принципами регулирования банковской системы Армении и процессами надзора”, — отметил представитель ЦБ.

Банковская система Армении была способна устоять даже перед последствиями экономического падения в 2014 году. В МВФ считают, что это произошло благодаря требованиям о пополнении капитала за счет вложений акционеров, нескольким слияниям и улучшению регулирования и надзора.

Дефолту и девальвации не быть

Однако на фоне даже столь высоких оценок международников о стабильности нашей финансовой системы, в обществе в последнее время пошли разговоры о возможном дефолте. Появились они сразу после распространенной некоторыми армянскими СМИ информации о том, что уже с января будущего года в стране произойдет девальвация национальной валюты на 20% и будет объявлен дефолт.

“Ни дефолт, ни девальвация в Армении не ожидаются. Все подобные заявления лишены логики и обоснований и вызывают лишь ухмылку у нас”, — прокомментировал ситуацию член совета Центробанка Артур Степанян, добавив, что публикуемые в прессе подобные выдумки нацелены на создание негативных ожиданий и формирование искусственного поведения. Поэтому он призвал СМИ не генерировать “продаваемые новости” на темы, связанные с инфляцией, курсом, депозитами, кредитами и финансовой системой.

Также спокойно относятся в ЦБ и к публикациям об оттоке капитала из Армении, заверяя, что никаких существенных изменений в этом году по части “вывоза” денег из страны зафиксировано не было. При этом член Совета ЦБ детально обрисовал имеющуюся на сегодня ситуацию, рассказав, куда и зачем переводятся средства из страны. Так вот, переводы за границу, по его наблюдениям, в основном приходятся на частные транзакции и оплату интернет-покупок.

“Если изучить географию переводов, то вырисовывается очень интересная картина: Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты, Великобритания. По этим направлениям возросли объемы трансферов. Как правило, деньги переводят в счет оплаты за обучение детей”, — уточнил г-н Степанян.

Отток не зафиксирован

Чтобы не быть голословным, он привел статистику, согласно которой в среднем сумма частных переводов из Армении за границу составляет 2800 долларов, из чего следует, что большая часть уходит на покупки. Сумма же переводов из-за границы в Армению составляет в среднем 500 долларов. А это, по его мнению, свидетельствует о том, что сюда отправляют свою зарплату трудовые мигранты.

В подтверждение слов своего коллеги начальник управления стабильности и развития финансовой системы ЦБ добавил, что уровень капитализации, особенно в финансовом секторе Армении, наоборот, демонстрирует исключительно рост. Поэтому ЦБ не видит никаких признаков финансового оттока. Более того, нет никаких панических настроений в обществе, и ситуация в стране на данный момент более чем стабильная.

“Оттока депозитов в финансовой системе не фиксируется, и использовать здесь термин “отток капитала” неверно”, — заявил г-н Григорян.

Для большей убедительности оба докладчика вновь апеллировали к статданным, отметив, что по последним данным на конец октября этого года в Армении продолжает фиксироваться рост объемов валютных и драмовых депозитов, но темпы роста драмовых гораздо выше.

Рост объемов драмовых депозитов свидетельствует, по мнению члена Совета ЦБ, о том, что не только физические, но и юридические лица не боятся держать свои сбережения в нацвалюте. “Потому что они уверены, что инфляция сохранится на том уровне, который объявил ЦБ, и их вклады в долгосрочном периоде не обесценятся”, — объяснил г-н Степанян.

В условиях низкой инфляции

Несмотря на то, что окончательные итоги года еще не подведены, уже сейчас в ЦБ отмечают, что инфляция в 2018 году будет ниже прогнозируемого уровня. Последние политические события в стране, по словам члена Совета ЦБ, в определенной степени обязали регулятор быть более острожным и консервативным в своих прогнозах и деятельности, чтобы реализовать поставленные на 2018-2019гг. цели. Однако в реалиях годовая инфляция в ноябре составила 1,8%, а к концу года этот показатель, по предварительным оценкам, будет варьироваться в пределах 1,5-1,8%.

“Низкий инфляционный уровень, который сохранился в течение нескольких лет и за последние месяцы, позволяет нам проводить расширенную денежно-кредитную политику, что отображается и в тенденциях по снижению процентных ставок и увеличению объемов кредитования”, — отметил член Совета Центробанка.

Сформированная за последние годы низкая инфляционная среда, продолжил он, очень важна для экономики. Речь, прежде всего, об обеспечении покупательной способности населения, поскольку наша страна пока не может обеспечить инклюзивную модель экономического роста. Во-вторых, это важно,с точки зрения формирования низких процентных ставок, во всех сегментах финансового рынка, что позволяет сохранять расширительную денежно-кредитную политику. К тому же низкая инфляция, по словам г-на Степаняна, позволяет повысить уровень доверия населения к отечественной финансовой системе. Даже несмотря на разговоры, причем абсолютно беспочвенные, об ожидающихся высоких темпах инфляции.

Низкая инфляционная среда, как обещают в ЦБ, продолжит сохраняться у нас и в течение ближайших месяцев. А до конца следующего года регулятор попытается достичь целевого порога в 4%. В условиях нынешней низкой инфляционной атмосферы Центробанк сохранит расширительную денежно-кредитную политику. Это означает, что в ближайшие месяцы регулятор не намерен вносить изменения в ставку рефинансирования, сохранив ее на уровне 6%. Дальнейшее, по словам г-на Степаняна, будет зависеть от развития событий после середины 2019 года.