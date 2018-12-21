Заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что на последней встрече с и.о. главы МИД Армении Зограбом Мнацаканяном впервые за долгое время было достигнуто взаимопонимание, вызвало бурную негативную реакцию армянской общественности. Это неудивительно на фоне перманентных информационных вбросов, в т.ч. извне, о готовившихся и готовящихся, якобы, неизбежных территориальных уступках армянских сторон в процессе урегулирования азербайджано-арцахского конфликта.

Подобные вбросы, впрочем, неизбежны по двум, как минимум, причинам. Во-первых, территориальные уступки — это часть т.н. Мадридских принципов, принятых за основу переговоров. Во-вторых, вовсе немало желающих решить свои геополитические задачи в регионе за счет подобного рода “компромисса”. Это, однако, большая и серьезная тема для отдельного разговора. Но эта тема активно используется заинтересованными силами для зондажа, шантажа и, не исключено, дестабилизации и без того напряженной внутриполитической ситуации в Армении, да и в Арцахе.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопросы обеспокоенных заявлением Мамедъярова журналистов, напомнила, что договоренности, достигнутые в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран в рамках министерской встречи министров иностранных дел ОБСЕ, были опубликованы армянским министерством. Речь, отметила она, шла о том, что “Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров договорились продолжить встречи, сохраняя сформировавшуюся динамику”. Еще одна договоренность была достигнута в отношении совместного заявления глав МИД Армении и Азербайджана, а также руководителей делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Заявления подобного формата долгое время добиться не удавалось, однако в Милане стало возможным достичь согласия вокруг текста заявления, сказала Нагдалян. “Мнацаканян 6 декабря говорил, что заявление подтверждает взаимопонимание, достигнутое в Душанбе — интенсивно работать над снижением напряжения в зоне конфликта и подготовкой народов к миру. В вопросе подобных сложных вопросов сохранение не конфронтационной, невраждебной тональности в публичных заявлениях — это уже хорошо”, — отметила она.

И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян в беседе с журналистами отметил, что в вопросе урегулирования азербайджано-арцахского конфликта ничего нового нет. “В Милане министры иностранных дел Армении и Азербайджана вместе с сопредседателями (Минской группы ОБСЕ — ред.) договорились о совместном заявлении, и было сказано, что долгое время не удавалось согласовать такое заявление. В карабахском вопросе нет ничего нового. И активность такова, какой вы ее видите, в сравнении с прошедшими 25 годами ее можно считать чуть выше низкой”, — сказал Пашинян.

Он выразил удивление комментариями армянских экспертов, стремящихся, как считает Пашинян, в любом оптимистичном заявлении с противоположной стороны узреть какие-то происки и заговор. “А почему такая презумпция? Почему нет презумпции того, что правительству Армении удалось привести убедительные аргументы?” — вопросил Пашинян. И.о. премьер-министра не согласился с утверждением, что подобные интерпретации связаны с тем, что Азербайджан первым объявляет об этом. Назвав чрезмерными выводы, делающиеся на основе этого факта, Пашинян подчеркнул: “Я еще раз говорю, и любой может проверить это: в вопросе Нагорного Карабаха ни одно правительство не было настолько прозрачным, как наше”.

На вопрос, остаются ли петербургские и венские соглашения приоритетными для Армении, Пашинян сказал, что проблема заключается в том, что с самого начала Азербайджан настаивал на том, что таких соглашений вообще не существует. “Это повестка официального переговорного процесса, который проходил при участии сопредседателей. Лично я не участвовал в официальном переговорном процессе, дважды беседовал с Ильхамом Алиевым, и в Душанбе случилось так, что мы достигли соглашения. Я хочу еще раз сказать об этом противоречии, когда есть соглашение, когда что-то стабилизируется, звучат комментарии о том, что это за заговор, когда нет ничего подобного, говорят, что это война и что правительство не в состоянии предотвратить войну”, — сказал он.

Пашинян действительно в официальном переговорном процессе не участвовал. Пока. Однако и в заявлениях, сделанных по итогам встреч на уровне глав МИД, а также сопредседателями МГ ОБСЕ упоминаний о венских и петербургских договоренностях о внедрении механизмов расследования инцидентов на границах Арцаха и Армении с Азербайджаном с недавних пор также нет. И это обстоятельство вызывает обеспокоенность общественности, которая к тому же весьма негативно относится к неформальным договоренностям и отнюдь не расположена доверять Азербайджану в чьем бы то ни было лице. А для этого у армянского общества, согласитесь, более чем веских оснований выше головы. Тем паче, что, несмотря на относительное спокойствие на передовой, в политике и в помыслах официального Баку ничего не изменилось. И президент АР Ильхам Алиев то и дело доказывает это как своими воинственными заявлениями, так и действиями. В тот день, когда Мамедъяров выступил с “оптимистичным” заявлением, Алиев выразил уверенность в том, что основным фактором для урегулирования конфликта является мощный военный потенциал, а вооружение и военная техника азербайджанской армии “способны уничтожить любые военные цели оккупантов”. Азербайджан действительно последовательно продолжает вооружаться, ведет инженерные работы по укреплению и по возможности продвижению своих позиций, словом, — готовится к войне. Игнорировать этот факт невозможно, равно как терять бдительность, ибо от Баку, как любит напоминать пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, можно ожидать чего угодно и в самый неподходящий момент.

Так же Бабаян отреагировал на недавний приказ Алиева о замене части подразделений ВС Азербайджана на границе с Арменией на участке Казах-Агстафа (Тавушская область Армении) на пограничные войска. Этот шаг Баку лишь на первый взгляд кажется миролюбивым. Миролюбивый шаг предполагает договоренность с противоположной стороной, и тогда можно было бы отвести армейские подразделения по всему периметру армяно-азербайджанской границы, да и на границе с Арцахом. Но ничего подобного нет. Посему не исключено, что замененные подразделения ВС АР будут переброшены к границам Арцаха. Но это вовсе не означает ослабления азербайджанской стороной своих позиций на этом участке границы с Арменией. Военные аналитики Азербайджана считают азербайджанские погранвойска наиболее боеспособной частью ВС страны, отмечая, что личный состав погранвойск, с точки зрения осуществления боевых задач, сопоставим с потенциалом отборных частей Минобороны. Погранвойска Азербайджана оснащены самым современным вооружением и боевой техникой. Именно на их вооружение поступила основная часть боевых вертолетов Ми-35, закупленных у России, а их вертолеты и боевые корабли оснащены некоторыми модификациями израильских противотанковых ракет Spike. Кстати, подразделения госпогранслужбы АР принимали активное участие в агрессии против Арцаха в апреле 2016г.

Замминистра обороны Армении Габриэл Балаян заверил, что подобная азербайджанская рокировка на азербайджано-армянской границе никоим образом не может ослабить бдительность армянской стороны. “Это ни в коей мере не повлияет на нашу обороноспособность. Наша служба продолжается. Армянские силы контролируют ситуацию на линии соприкосновения. Это никак не может повлиять на нашу бдительность и организацию службы”, — заявил замминистра радио Азатутюн, добавив, что по этой теме у Министерства обороны есть информация, которая в настоящее время огласке не подлежит.