Государство Декабрь 21, 2018 | Автор : admin

Существующая на данный момент в стране ситуация уникальна беспрецедентно высоким уровнем доверия к реализуемым со стороны правительства программам, в особенности, в антикоррупционной сфере. Считаю, для всех очевидна политическая воля правительства в вопросах борьбы против коррупции и достижении видимых результатов за короткий промежуток времени”, — сказал замминистра. Новая антикоррупционная стратегия Армении будет включать как классические, так и инновационные компоненты, в частности, связанные с цифровыми технологиями, сказал С.Крмоян. “При разработке стратегии мы учитывали такие классические направления, как пресечение коррупции, образование и правоохранительная система”, — сказал он, пояснив, что правоохранительный компонент подразумевает более репрессивный подход к коррупции.