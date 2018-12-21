Регион Декабрь 21, 2018 | Автор : admin

The Washington Post называет три страны мира, где в 2018 году восторжествовала демократия. в тройку вошли Эфиопия, Перу и Армения. “В некоторых частях мира борьба за демократические реформы совершенно неожиданно достигла гигантских успехов, став напоминанием о том, что правильное сочетание активности, лидерства и обстоятельств может внезапно изменить ход истории”, — указывается в статье и подчеркивается, что активистам удалось достичь своих целей без насилия.

Рассказывая о событиях в апреле-мае 2018 года, в результате которых 10 лет занимавший должность президента и избранный парламентом премьер-министром Армении Серж Саргсян ушел в отставку и к власти пришел лидер оппозиции, бывший журналист и депутат Никол Пашинян, издание указывает: главные перемены в Армении еще впереди.

“Неделю назад армяне избрали новый парламент, в результате чего блок Пашиняна получил 70 процентов голосов. Предыдущая правящая партия — Республиканская партия Армении Сержа Саргсяна — даже не смогла достичь 5-процентного минимума, необходимого для прохождения в парламент. Опираясь на вотум доверия, Пашинян начал комплексную антикоррупционную кампанию”, — указывается в материале.