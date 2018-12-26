Государство Декабрь 26, 2018 | Автор : admin

Об этом пишет на своей странице в Facebook исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Предполагается наполовину сократить проценты по взятым кредитам, а также увеличить сроки выплат.

Кроме того, правительство Армении намерено в ближайшем будущем помочь бывшим военнослужащим в приобретении жилья.

“Это, конечно, не является окончательным решением вопроса, однако вопрос сдвинется с мертвой точки”, — пишет исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.