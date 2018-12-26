Государство Декабрь 26, 2018 | Автор : admin

Пограничные войска Службы Национальной безопасности Республики Армения, в связи с перегрузкой КПП “Баграташен”, во избежание заторов и бессмысленной траты времени, советуют пассажирским и грузовым машинам, направляющимся из Армении в Грузию и обратно, проезжать также через КПП “Бавра” и “Гогаван”.

“Уважаемые соотечественники, в связи с перегрузкой КПП “Баграташен”, во избежание заторов и бессмысленной траты времени, Погранвойска СНБ советуют пассажирским и грузовым машинам, направляющимся из Армении в Грузию и обратно, проезжать также через КПП “Бавра” и “Гогаван”, — говорится в сообщении.