Государство Декабрь 26, 2018 | Автор : admin

Об этом сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Минобороны РА.

Согласно информации, комиссию возглавил советник и.о. министра обороны РА Гегам Арутюнян. В ходе призыва граждане могут представлять свои заявления-жалобы в рабочие дни до 17:00, а также по субботам до 14:00 по адресу: ул. Московян, 5 (место работы Общественного совета при министре обороны РА). Первое заседание комиссии состоится сегодня, последующие — по вторникам и пятницам. Работа комиссии открыта для СМИ.