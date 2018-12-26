Общество Декабрь 26, 2018 | Автор : admin

Об этом сообщает пресс-служба Минохраны природы.

В ходе проверок было установлено, что в столичных пунктах продажи — на улице Тиграна Петросяна, перекрестке улиц Саят-Новы и Абовяна, в общине Арабкир, на трассе Ереван-Абовян, а также в городах Абовяне и Гюмри продаются импортированные из России сосны обыкновенные, на которые имеются необходимые документы (фитосанитарные сертификаты).

“В ходе проверок в пунктах продажи не обнаружено местных деревьев. Проверки со стороны Инспекционного органа будут носить последовательный характер”, — говорится в сообщении.