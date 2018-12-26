Общество Декабрь 26, 2018 | Автор : admin

Медиа-координатор Фонда Анаит Эвоян отметила, что в течение года ИА АРМЕНПРЕСС 16 раз по разным поводам обращалось к деятельности фонда.

Благодарю ИА АРМЕНПРЕСС за то, что оно с нами, что грамотно работает в медиа-пространстве, что ему 100 лет”, — сказала Эвоян.

За самое активное освещение подарков и удостоверения фонда удостоились газета “168 жам”, сайт News.am, Общественное радио, “Фотолур”, телеканал “Шант”.

Самыми активными журналистами, освещавшими деятельность COAF, признаны Кристина Агаларян (1in.am), Гоар Акопян (“Аравот”), Мери Колоян (“Анкюн+3”), Карине Симонян (р/с “Свобода”).

Отмечены лучшие журналисты, освещавшие тему образования: Кристине Восканян (т/к “АР”), Эдуард Арзуманян (за материал об отоплении школ в Лорийской области), журналистская команда “СивилНет”, Аида Аветисян (Общественное радио).

Специального приза фонда “Дети Армении” удостоилась Лусине Гарибян (“Медиамакс”).