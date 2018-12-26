Экономика Декабрь 26, 2018 | Автор : admin

В ходе церемонии награждения Армянский PR международный аэропорт “Звартноц” удостоился приза “Армянский брэнд”, который был передан заместителю главного менеджера ЗАО “Международные аэропорты Армения” Сергею Аветисяну.

ЗАО “Международные аэропорты Армения” , на протяжении уже 17 лет осуществляет договорное управление аэропорта “Звартноц” и привело его в соответствие с международными стандартами.

“Благодаря также стараниям каждого сотрудника аэропорта “Звартноц” инвестиции и проделанная работа удостаиваются высокой оценки, в связи с чем ЗАО “Международные аэропорты Армения” благодарит как своих сотрудников, так и ассоциацию “Армянский PR” за приз. Что и говорить, такая оценка ко многому обязывает”, — отметил Аветисян.