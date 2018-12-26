Президент Украины Петр Порошенко весьма “оригинально” поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, который на днях отметил день рождения. Поздравительное послание украинского лидера было, скорее, политическим призывом к объединению усилий Баку и Киева в рамках многосторонних инициатив, направленных “на восстановление суверенитета и территориальной целостности” Азербайджана и Украины.

Порошенко призывает Алиева присоединиться к подписанному несколькими днями ранее в Тбилиси Украиной, Молдовой и Грузией трехстороннему Меморандуму о координации усилий “по реинтеграции неподконтрольных территорий”. Документ подписали вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Молдовы Кристина Лесник, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили. Таким образом была создана “трехсторонняя платформа для обмена опытом по интеграции территорий, находящихся на данный момент вне контроля государства”, говорится в официальном сообщении ведомства Молдовы. Отмечается, что министры трех стран решили установить связи с населением, “проживающим на временно оккупированных территориях Украины, Грузии и территориях без эффективного контроля Республики Молдова”, а после анализа ситуации и оценки рисков разработать проекты по искусственной “реинтеграции” территорий.

Надо сказать, что лидеры трех стран впервые проявили стремление работать с населением неконтролируемых ими территорий. Как это будет происходить, пока непонятно. По сообщениям СМИ, жителей Донбасса, Абхазии и Южной Осетии украинские и грузинские власти собираются заманить некими пряничными посулами, а Приднестровье будут соблазнять добрыми отношениями с Евросоюзом. Т.е. Россия из этих посреднических схем исключается. По словам украинского министра Вадима Черныша, “мы будем работать и будем делиться наработками исключительно в невоенной сфере противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации”. Согласно пресс-релизу мероприятия, платформой предусмотрен обмен опытом в сфере соблюдения прав человека, противодействия кремлевской пропаганде и информационной войне, установления и поддержки связей с населением, а также анализа ситуации и оценки рисков и содействия обмену соответствующими знаниями и навыками.

Антироссийская направленность действий Украины, Молдовы и Грузии вовсе не удивительна, если вспомнить, что три страны (+Азербайджан) входят в блок ГУАМ, созданный еще в 1997г. как “пояс противодействия российской угрозе”. Удивительно, что в вышеозначенном мероприятии не принял участия Азербайджан, будучи одним из основателей этого союза, активно продвигал его идеи и политику. В те годы Баку, подписав нефтяной “контракт века” с западными компаниями, уповал на помощь Запада в решении всех своих проблем, в т.ч. азербайджано-арцахского конфликта. Однако натравить западные страны на Армению Азербайджану не удалось. И Баку стал дистанцироваться от союзников по ГУАМ, с которыми на всех сессиях Генассамблеи ООН проталкивал необходимые ему в контексте Арцаха резолюции, и вести свою игру на российском и в целом евразийском направлении, налаживая свои отношения с Россией и странами-членами Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности (за исключением Армении) и продвигая антиармянские настроения на этой части постсоветского пространства. В этом деле, надо сказать, ему немало помогли накопленные за прошедшие десятилетия нефтедоллары, чему яркое подтверждение — действия Лукашенко и ситуация в ОДКБ в целом. Очевидно, что ныне Алиеву не с руки действовать в антироссийском русле ГУАМ. Но и выходить из блока он не собирается. Разговоры о возможном выходе Баку из блока или замораживании его членства стали муссироваться после неудавшейся в контексте “борьбы с Россией” встречи премьер-министров стран-членов ГУАМ 5 октбря с.г. в Кишиневе. Там, кстати, заместитель главы правительства Азербайджана Алтай Эфендиев, являющийся также генеральным секретарем ГУАМ, стал единственным политиком, который не выступил с антироссийской речью. Баку эти слухи поспешил развеять, заявив, что “как Турция состоит в НАТО, так и мы будем состоять в ГУАМ”, заверяя при этом, что сия организация, якобы, не преследует направленных против России целей.

Однако спустя всего пару месяцев Азербайджан в указанной выше встрече в Тбилиси участия не принял. Да и не мог принять не только в силу ее антироссийской направленности. Не знаю, как Киев и Тбилиси будут убеждать Донбасс, Южную Осетию и Абхазию вернуться в состав Украины и Грузии (Молдова с Приднестровьем хоть по экономическим вопросам контактирует), но у Азербайджана этот фокус с Арцахом уж точно не пройдет. И в Баку отлично понимают, что после устроенного в 1988-1991гг. властями Аз. ССР геноцида армянского населения, последовавшей за этим широкомасштабной агрессии против Арцаха, четырехдневной войны в апреле 2016 года арцахцы не поверят ни единому их слову. По большому счету, ничего, кроме кровавых сценариев, Азербайджан, многие десятилетия пытающийся выжить армян с их исконных земель, предложить Арцаху и не может.