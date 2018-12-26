Государство Декабрь 26, 2018 | Автор : admin

Защитник прав человека Армении Арман Татоян выразил обеспокоенность в связи с озвучиваемыми в соцсетях ненавистническими заявлениями, оскорбительными записями, угрозами и даже призывами к насилию в адрес судьи Давида Балаяна, принявшего решение об изменении меры пресечения в отношении генерала Манвела Григоряна, а также его адвокатов и членов их семей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса защитника прав человека.

Омбудсмен напоминает, что, согласно Конституции Армении, справедливое правосудие по любому уголовному делу требует полноценной независимости суда, судьи и защиту профессиональной деятельности адвокатов. Это означает независимость не только от законодательной и исполнительной властей и чиновников, но и от любых других лиц — вне зависимости от репутации подвергшегося уголовному преследованию лица и общественных представлений о его поведении.

Напомним, что суд общей юрисдикции в Ереване 21 декабря принял решение об освобождении лишенного депутатской неприкосновенности генерала Манвела Григоряна под залог в размере 25 миллионов драмов (более 51,5 тысячи долларов). Сразу после этого в Эчмиадзине начались акции протеста, а в соцсетях активно озвучивались требования вернуть Григоряна под арест. Григоряна доставили в село Акналич Армавирской области, где у него есть особняк. Полиция осуществляет круглосуточное дежурство возле его дома во избежание возможных инцидентов.

Генеральная прокуратура Армении 24 декабря обжаловала решение об освобождении Григоряна под залог. Адвокаты же утверждают, что Григорян тяжело болен и заключение под стражу обрекает его на медленную смерть.

Как сообщалось ранее, граждане, протестующие против освобождения Манвела Григоряна под залог, проводят акцию у Генпрокуратуры Армении, требуя, чтобы к ним спустился генеральный прокурор Армении, выслушал их и дал им пояснения.

Уже известно, что Генпрокуратура РА обжалует в Апелляционном суде решение суда первой инстанции об освобождении депутата НС РА, бывшего председателя союза добровольцев “Еркрапа”, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна из-под стражи под залог.

Судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна, он освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.