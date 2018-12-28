Изменения в программах по ипотечному кредитованию
В результате реформ существенно увеличилась доступность ипотечного кредитования не только для журналистов, специалистов финансовой сферы и ИТ, но и для всех групп бенефициариев. Центральный банк представил изменения, проведенные в программах по ипотечному кредитованию.
Реформы первого тура
Государственная целевая программа “Доступная квартира для молодой семьи”.
В течение сентября месяца 2018 года правительство РА одобрило новые условия государственной целевой программы “Доступная квартира для молодой семьи”.
Подробнее с изменениями в программах по ипотечному кредитованию можно ознакомиться по адресу: https://armenpress.am/arm/news/959632.html.