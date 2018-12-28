Экономика Декабрь 28, 2018 | Автор : admin

В результате реформ существенно увеличилась доступность ипотечного кредитования не только для журналистов, специалистов финансовой сферы и ИТ, но и для всех групп бенефициариев. Центральный банк представил изменения, проведенные в программах по ипотечному кредитованию.

Реформы первого тура

Государственная целевая программа “Доступная квартира для молодой семьи”.

В течение сентября месяца 2018 года правительство РА одобрило новые условия государственной целевой программы “Доступная квартира для молодой семьи”.

Подробнее с изменениями в программах по ипотечному кредитованию можно ознакомиться по адресу: https://armenpress.am/arm/news/959632.html.