Представляющий колыбель Еревана, музей-заповедник “Эребуни” отметил свое 50-летие. 26 декабря в музее состоялось юбилейное мероприятие, посвященное знаменательной дате его основания. Торжество стартовало с открытия скульптурного портрета царя Аргишти, подаренного в честь праздника музею председателем Союза художников Эстонии Арсеном Кляном.

В присутствии гостей в музее открылся сундук, отданный на хранение музею “Эребуни” еще в 2002 году, во время празднования 2784-летия Эребуни-Еревана, причем открытие сундука было запланировано к 2800-летию армянской столицы. Праздничное мероприятие сопровождалось исполнением народной и классической музыки, после чего состоялась торжественная церемония награждения памятной медалью “Эребуни-50” и грамотами лиц, внесших большой вклад в деятельность Музея-заповедника “Эребуни”.

50 лет назад, 19 октября1968 года, свои двери открыл музей “Эребуни”, представивший своим посетителям наш всеми любимый Ереван как одну из древнейших столиц мира. Создание этого музея в честь 2750-летия Еревана стало незабываемым событием для всей страны и ее граждан. И по сей день этот очаг культуры является одной из визитных карточек города, да и всей Армении, привлекая не только жителей страны, но и зарубежных гостей и туристов. Музей-заповедник был создан на базе трех значительных древних археологических территорий, находящихся в административных границах города Еревана — Арин-Берд, Кармир блур и Шенгавит, и найденных там свидетельств материальной культуры .Он является единственным археологическим музеем-заповедником в столице, открытым для посещения.

На протяжении своей 50-летней деятельности, представляя свои уникальные ценности, разноплановые программы и мероприятия, музей делает все, чтобы сделать узнаваемым и передать будущим поколениям мощное урартское наследие.