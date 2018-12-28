Общество Декабрь 28, 2018 | Автор : admin

Об этом сообщается в специальном репортаже BBC.

Вышедшие на пенсию спасатели — 75-летний Пол Барнс и 69- летний Реджи Берри, которые работали в зоне Спитакского землетрясения в составе команды спасателей из Ланкашира, поделились своими воспоминаниями.

Их команда прибыла в Армению спустя 5 дней после Спитакского землетрясения. В репортаже показаны кадры разрушений и Спитак — в его нынешнем виде. Пол Барнс и Реджи Берри посетили одинокого жильца домика-вагона Гамлета Дилбаряна, семья которого полностью погибла во время Спитакского землетрясения. Пол Барнс и Реджи Берри, кроме спасательных работ, принимали участие и в строительстве временных пристанищ для выживших.