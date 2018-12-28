Министерство обороны Арцаха выступило с призывом к Азербайджану “воздержаться от бесперспективных действий по обострению ситуации на линии соприкосновения и хотя бы в праздничные дни следовать требованиям устной договоренности, достигнутой между сторонами вокруг сохранения режима прекращения огня”. Это заявление МО Арцаха обусловлено тем, что, несмотря на достигнутую между сторонами устную договоренность, тем не менее, в последнее время на линии соприкосновения ВС Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана азербайджанская сторона “продолжает интенсивно нарушать режим прекращения огня на различных участках передовой линии, в том числе осуществлять в некоторых направлениях провокационные действия военно-стратегического значения”.

Согласно информации арцахского оборонного ведомства, передовые подразделения Армии обороны НКР пока воздерживаются от ответных шагов, однако они готовы предпринять соразмерные действия, исходящие из ситуации в случае продолжения проявления такого поведения ВС Азербайджана.

Удивления поведение Азербайджана не вызывает. С первых дней происходящих в Армении внутриполитических изменений мы предупреждали, что противник, то бишь, азербайджанская сторона, в прямом смысле слова ловит благоприятный момент для нанесения удара по Арцаху и Армении. Судя по всему, благословения мировых держав на очередную антиармянскую авантюру Баку не получил и прикинулся миролюбцем, выжидающим окончания смены власти в Армении, не отказываясь, однако, от своих реваншистских планов. Примечательно, что провокационные действия ВС Азербайджана на границах с Арцахом и Арменией сопровождаются то милитаристской риторикой президента АР Ильхама Алиева, то, якобы, полными “заботы” о населении Арцаха заявлениями главы МИД РА Эльмара Мамедъярова. Эдакая гибридная военно-информационно-пропагандистская кампания, которую, впрочем, Азербайджан ведет уже не одно десятилетие. Ничего не изменилось.

Власти Азербайджана, являющиеся организаторами геноцида армянского населения Азербайджанской ССР в 1988-90гг., жертвами которого стали десятки тысяч ни в чем не повинных мирных людей, а более полумиллиона — беженцами, инициаторами широкомасштабной военной агрессии против Арцаха, унесшей жизни десятков тысяч как армян, так и азербайджанцев, а также войны в апреле 2016г., проводящие политику армяноненавистничества, прославляющие и героизирующие убийц армян, цинично заявляют о своей, якобы, готовности “обеспечить безопасность армянского населения Нагорного Карабаха и предоставить им право самоуправления на высоком уровне в рамках международно признанных границ Азербайджанской Республики”. Уж так много “счастья” принесло арцахцам 75-летнее пребывание в составе Аз. ССР, когда даже Конституция СССР не смогла обеспечить их безопасность, что они просто “мечтают” войти в состав так называемого независимого Азербайджана, который денно и нощно угрожает с ними расправиться. Как выразился пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, остается только, чтобы власти Азербайджана назначили генерал-губернатором Карабаха убийцу Рамиля Сафарова, который в 2004г. в Будапеште (Венгрия) зарубил топором спящего армянского офицера Гургена Маркаряна, участвовавшего вместе с этой азербайджанской нечистью в трехмесячных англоязычных курсах программы НАТО “Партнерство во имя мира”. “Тогда будет полный комплект в плане “обеспечения физической безопасности. Жаль, что официальный Баку не может оторваться от своих иллюзий и продолжает в том же духе. Истинные намерения Азербайджана не изменились”, — заявил Бабаян журналистам, напомнив о печальной участи армян Нахиджеванской автономной республики, которых власти Аз. ССР попросту выжили с исконно армянских земель. Сегодня Арцах — независимое государство, самоопределившееся на основе всенародного референдума, и ни в какой автономии не нуждается, подчеркнул пресс-секретарь президента Арцаха, посоветовав Баку изменить проводимую им антиармянскую политику и вернуться к прямым переговорам со Степанакертом.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя заявление Мамедъярова, отметила, что к нему может быть два подхода. “Можем подтвердить нашу четкую позицию касательно приоритета статуса и безопасности Нагорного Карабаха в переговорном пакете — в обоих случаях с наиболее широким комментарием. Тем не менее, считаем необходимым проявить сдержанность в публичных заявлениях, тем самым способствуя переговорам, если, конечно, есть искреннее желание обеспечить выполнение обязательств в этом отношении. Это, в частности, касается тех случаев, когда предпринимается попытка собственные односторонние точки зрения представлять, по сути, в качестве условий. Не надо решать за народ Нагорного Карабаха его волю”, — сказала она. Предусловия, а тем более угрозы, не подействуют на позицию Армении по переговорам. “Проявления оптимизма или пессимизма одинаково неэффективны, с точки зрения влияния на процесс. Необходимо быть реалистичными и найти приемлемый для всех выход”, — отметила Нагдалян.

Вот как раз приемлемого для всех выхода Баку искать не желает. Единственная цель — добиться вывода армянских войск из Арцаха и заселить территории азербайджанцами. вновь напомним, что армяне вынуждены были бежать от военных действий, инициированных азербайджанскими властями против Арцаха. Мамедъяров лицемерно лжет, утверждая, что официальный Баку “обеспечивает безопасность своих граждан — представителей прочих этнических групп”. Поголовной азербайджанизации удалось избежать, несмотря на оказываемое властями Азербайджана давление, представителям немногих коренных народов, издревле проживавших на землях, на которых, усилиями турецких кемалистов и российских большевиков, было создано это псевдогосударство. Сотни тысяч талышей, лезгинов, аварцев и др. не только не получили никакого автономного статуса, но и постоянно подвергаются дискриминации. Для национальных меньшинств в Азербайджане отсутствуют даже начальные школы с обучением на родном языке (за исключением русских школ), используются самые разнообразные меры для того, чтобы перестали выходить газеты и журналы на языках нацменьшинств. О радио и телевидении, даже региональных, говорить не приходится. В Азербайджане запрещено даже собственный магазин назвать лезгинским названием; при попытках перечить властям бизнес отбирается. Дошло до того, что наречение ребенка именем нужно согласовывать со специальными органами, а фамилиям новорожденным против желания родителей придают “правильное” тюркское звучание. Ну, а те смельчаки, которые осмеливаются поднять вопрос о создании территориальных автономий для представителей нацменьшинств, просто исчезают. Ну, а армянам и объяснять не надо, на что готов Азербайджан, дабы обеспечить их безопасность “в соответствии со своими международными обязательствами”. И прежде чем говорить об азербайджанских вынужденных переселенцах, Мамедъярову надо бы вспомнить о более чем 500 тысячах армянских беженцах, которые ни за какие коврижки не вернутся в Азербайджан, где испытали все ужасы этнических чисток и геноцида, но в соответствии с международным правом имеют полное право на обладание территорией, именуемой Баку “оккупированными”, то есть на территориальную компенсацию за потерянную родину.

Глава МИД Азербайджана так же лицемерно лжет, утверждая, что контакты между азербайджанцами и армянами были прерваны “в результате действий прежнего руководства Армении”. Запрет на контакты был вынесен на уровне президента Азербайджана. Негласно. А гонениям в этой стране подвергаются даже журналисты, осмеливающиеся по роду деятельности так или иначе контактировать со своими армянскими коллегами.