Общество Декабрь 28, 2018 | Автор : admin

Книга известного российского экономиста, академика Российской академии наук (РАН), заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России (РАНХиГС) Абела Аганбегяна “Финансы, бюджет и банки в новой России” стала лауреатом премии “Экономическая книга года”.

“В своей книге я попытался, с макроэкономической точки зрения, взглянуть на финансы. К сожалению, в стране, финансы являются одной из самых отстающих сфер экономики. Мы отстаем по объему инвестиций и количеству так называемых “длинных” денег, мы не создали финансовый механизм экономического роста, не создали нового “двигателя” экономики, рынок капитала и настоящей конкурентной среды. Все эти проблемы не дают идти вперед”, — цитирует Абела Аганбегяна “Российская газета”.

Академик также отметил, что в своей книге предложил некоторые пути решения существующих финансовых проблем для вывода российской экономики из стагнации. Премия “Экономическая книга года” учреждена Вольным экономическим обществом России и вручается за лучшие издания по экономике.

Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил известного российского экономиста, академика РАН Абела Аганбегяна Медалью Столыпина.