Экономика Декабрь 28, 2018 | Автор : admin

Согласно проекту, который представил и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Акоп Аршакян, в международном аэропорту “Звартноц” планируется отремонтировать взлетно-посадочную полосу длинной 2850 и шириной 45 метров. На восстановительные работы планируется выделить 9 млн долларов.

Также на рулевой дорожке “C” должно быть восстановлено полотно протяженностью 270 метров и шириной 24 метра, на что будет выделено 2,5 млн долларов. Еще по 1,5 млн долларов будет выделено на ремонт платформы и на интегрированную систему безопасности периметра.

Для повышения эксплуатационного уровня аэропорта возникла необходимость приобретения нового противообледенительного оборудования и снегоуборочных машин, а также бензовозов. Было также изучено функционирование грузового комплекса и автопарка. Выяснилось, что необходимо модернизировать автомобили и приобрести новые. На эти мероприятия планируется выделить 8,43 млн долларов. Еще 1 млн долларов будет выделен на модернизацию топливной станции.

Гюмрийскому аэропорту “Ширак” планируется выделить 1 млн долларов на модернизацию платформы, что позволит принимать самолеты Airbus A-320 и Boеing 757-200. Также планируется выделить $100 тыс. на реконструкцию зала регистрации, 900 тыс. долларов — на расширение места посадки и зала прибытия, 2 млн долларов — на ремонт платформы и 1,2 млн долларов — на другие расходы.

Кабинет министров одобрил также ратификацию соглашения о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках ЕАЭС.

“Одобрить подписанное соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов”, — говорится в постановлении правительства. Документ будет отправлен в Конституционный суд, чтобы установить соответствие его положений с конституцией Армении. В случае положительного заключения, соглашение будет представлено в парламент для ратификации.

В проекте постановления, который представил и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Акоп Аршакян, отмечается, что ратификация соглашения позволит обеспечить выполнение соответствующих положений Чикагской конвенции 1944 года о международной гражданской авиации, государственной программы обеспечения безопасности полетов Армении и закона об авиации, а также требований Международной организации гражданской авиации.

Напомним, что ранее правительство РФ одобрило проект соглашения о создании бюро. Предполагается, что РФ выйдет из соглашения МАК. В настоящее время расследованием авиапроисшествий на территории постсоветского пространства занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК). За ним же были закреплены функции по сертификации авиатехники российского производства, но в конце 2015 года российское правительство передало эти функции другим ведомствам.

В рамках нового органа предполагается обмен данными о происшествиях и инцидентах с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), оснащение комиссий по расследованию необходимым оборудованием, обучение специалистов по расследованию, выпуск рекомендаций по безопасности полетов, а также эффективное использование технических и финансовых ресурсов в целях расследования происшествий и инцидентов.