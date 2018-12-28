Регион Декабрь 28, 2018 | Автор : admin

Отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о возможности разрешения конфликта в 2019 году, Захарова сказал: “Мы не ставим временных рамок. Если все же заговорить о времени, то мы, конечно, всегда выступаем за скорейшее урегулирование и за меры, на это направленные. К сожалению, конфликт затяжной. Все, что будет зависеть от российской стороны в качестве сопредседателя Минской группы, в качестве страны, у которой с Азербайджаном и Арменией — общее прошлое, общая история, будет сделано”.