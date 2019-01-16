Сказка — один из ключевых жанров фольклора, лежащий в основе каждой национальной литературы и культуры. Сказки являются неотъемлемым элементом в воспитании ребенка: развивают фантазию, знакомят его с удивительным миром, в котором есть свои правила, законы, свои взаимоотношения.

Именно на материале сказки можно продемонстрировать начинающему читателю базовые нравственные ценности, объяснить, что такое истинное добро. Народные сказки являются действенным средством воспитания личности в культурной среде, оказывают существенное влияние на формирование, взросление и становление человека.

Знакомство со сказками народов мира помогает осознать богатство своей культуры и познакомиться с культурами соседних государств. Одну из таких прекрасных возможностей детям недавно предоставила Российская государственная детская библиотека. Крупнейшая в мире библиотека для детей объявила Международный конкурс “Путешествие со сказкой”, который проходит с 1 января по 2 апреля 2019 года.

Об этом нашей газете сообщили из пресс-службы Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

Цель Международного конкурса “Путешествие со сказкой” — продвижение национальных культурных ценностей стран-участниц Содружества независимых государств, развитие межкультурного диалога, поиск и поддержка талантливых детей и подростков, побуждение их к саморазвитию и самовыражению, создание возможностей для совместного творчества.

Конкурс пройдет в ряде стран СНГ (Российская Федерация, Армения, Беларусь, Молдова и др.), в партнерстве с национальными библиотеками стран-участниц, Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению “Растим читателя” (Российская Федерация).

Конкурс реализуется при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

В качестве партнера от Армении выступает Национальная детская библиотека Армении им. Хнко Апера. В конкурсе могут принять участие дети 10-14 лет.

В рамках конкурса участникам предлагается сочинить авторскую сказку, опираясь на традиционные приемы фольклорных сказок (волшебная, бытовая, сказка о животных). Для своего сочинения участник может выбрать традиционный зачин сказки или придумать собственный специально для конкурса.

Приветствуется включение в конкурсную работу одного или нескольких рисунков, иллюстрирующих сказку.

На конкурс принимаются произведения, написанные на родном языке стран-участниц. Конкурс проводится в два этапа: национальный и международный. Библиотека Хнко-Апера сформирует Национальный оргкомитет, отвечающий за проведение конкурса в нашей стране, и жюри, которое оценит конкурсные работы. В состав последнего входят литературоведы, писатели, библиографы, библиотекари, руководители детским чтением, переводчики.

Национальное жюри в каждой стране определит состав “короткого списка” из 3-х номинантов, после чего Международное жюри из этого списка определит по 1 победителю от каждой страны.

Победители конкурса получат дипломы и подарки, а также будут приглашены на Торжественную церемонию награждения в Москву.

По итогам конкурса произведения победителей будут переведены и изданы единым сборником. В сборнике произведения будут представлены на языке оригинала и на русском языке.