Согласно информации, предоставленной “РА” Анаит Мнацаканян, школа открылась под занавес 2018 года. Это уже шестое по счету аналогичное учебное заведение в Польше и первое — во Вроцлаве.

Здесь ребятишки знакомятся с историей армянского народа, углубляют свои знания родного языка и даже учатся играть в шахматы. Успели даже провести первенство по шахматам в новой школе. По словам заместителя председателя действующего во Вроцлаве “Союза армян” Арарата Кочаряна, знание родного языка — один из важнейший факторов сохранения национальной идентичности и культурного наследия. Работая над открытием школы, организация руководствовалась девизом “ничего не жалея, включиться в работу по открытию воскресной армянской школы” и двигаться дальше.

В новой школе еще многое нужно сделать в плане внутреннего убранства, отопления, однако это не мешает детям с радостью посещать уроки. При этом в школьной библиотеке ощущается нехватка соответствующей учебной литературы. Для решения этого вопроса здесь надеются на активное сотрудничество различных структур Армении и Диаспоры. Некоторое количество новых книг на армянском языке школа получила под Новый год: их подарил на итоговой встрече председатель Союза армян Вроцлава Адам Даманашевич. Он, в частности особо подчеркнул важность открытия школы с точки зрения сохранения национальной идентичности проживающих в Польше армянских детей и ознакомления с историческими и культурными ценностями своего народа. Адам Даманашевич также выразил надежду, что школа получит широкое признание среди представителей армянской общины и будет способствовать делу сохранению армянства.

Отметим, что на счету Союза армян Вроцлава уже много реализованных проектов: открытие в центре Вроцлава Армянской площади и установление хачкара, создание первой в Польше армянской радиопередачи и многое другое.