Эту мысль высказал координатор сайта “Разминфо”, один из популярных и активных пользователей армянского сегмента в фейсбуке Карен Вртанесян.

В минувший вторник он опубликовал на своей страничке запись, где приводит свои последние наблюдения по этой теме. СМИ, экспертные круги и так называемое “гражданское общество”, по его мнению, это и есть механизмы, обеспечивающие коллективную память, а в плане долгосрочной памяти — таким механизмом является научно-образовательная система. Он также утверждает, что в нашем обществе плохо работают и механизмы, формирующие повестку и общественные (по большому счету — национальные) приоритеты.

Скоординированными действиями можно направить в другое русло, задушить, заглушить в медиашуме практически любую важную тему или обсуждение, второстепенное или узкогрупповое превратить в вопрос “национальной важности”, вытеснив на второй план действительно важное. За это также несут ответственность СМИ, экспертные круги, “гражданское общество”, научно-образовательная система и политическая элита”, — отмечает Вртанесян. Он также приводит ряд примеров, иллюстрирующих проблему, которая “нуждается в еще более глубоком изучении и обсуждении”. В частности, весь фейсбук, при участии “гражданского общества”, СМИ и политической элиты отпускает шуточки по поводу “детского” состава нового НС. В то время как Никол Пашинян в прямой трансляции по фейсбуку объявляет о том, что акции протеста в Эчмиадзине против Манвела Григоряна — это отражение внутриклановой, а не борьбы за справедливость. И об этом, по мнению Вртанесяна, должен был говорить не премьер, а еще недели назад писать СМИ и эксперты, занимающиеся изучением криминальной сферы (если таковые у нас есть). Не говоря уже об общественных организациях, получающих гранты на десятки тысяч долларов для своих расследований, которые уже давно обязаны были выяснить, представители какого клана перекрывали дорогу в Армавире.