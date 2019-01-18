Общество Январь 18, 2019 | Автор : admin

Количество пациентов с острыми респираторными заболеваниями в Республике Армения сократилось. Об этом в прямом эфире в Facebook заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Армении Арсен Торосян. По его словам, по состоянию на 15 и 16 января количество отсутствующих учеников в школах колеблется в пределах 2,4%.

Что касается количества пациентов с острыми респираторными заболеваниями в больницах, то Торосян отметил, что в некоторых больницах замечено снижение, в других — картина пока еще не изменилась.

“Сегодня в Армении госпитализировано на около 50 детей меньше. Если 15 января было госпитализировано 792 ребенка с острыми респираторными инфекциями, то 16 января — 746 детей. Такая же тенденция существует у взрослых”, — отметил и.о. министра.

По словам Торосяна, среди серьезных случаев заражения вирусами также наблюдается спад. количество больных пневмонией увеличилось по сравнению с предыдущим годом: если в прошлом году было 254 пациента с пневмонией, то в этом году этот показатель вырос до 377, что в основном объясняется холодной погодой. “У нас положительная тенденция к поддержанию температуры в школах и детских садах. Конечно, есть школы, которые еще не обеспечивают необходимую температуру. Я позвоню губернаторам, чтобы решить конкретные случаи”, — подчеркнул Торосян.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Армения заверил, что министерство расследует каждый случай смерти. Он отметил, что в последнее время случаев смерти от H1N1 не зарегистрировано, а заболевания, вызываемые этим вирусом, отступают.

Торосян также принял решение, что поликлиники должны дежурить по субботам и воскресеньям в 9: 00-15: 00.