В Париже 16 января при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Эндрю Шоффера прошла встреча и.о. министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с его азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. На встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. По сообщению Департамента информации и общественной дипломатии МИД РА, состоялся полезный и конструктивный обмен мнениями, который также был направлен на установление более широкого взаимопонимания и взаимного доверия.

В ходе встречи, которая длилась более четырех часов, собеседники затронули широкий круг вопросов, связанных с мирным процессом, включая подготовку народов к миру, безопасность и устойчивое региональное развитие. Дата следующей встречи еще не подтверждена, тем не менее, министры иностранных дел договорились продолжить последовательные, целенаправленные контакты в ближайшие месяцы.

Как ни странно, но МИД Азербайджана вопреки обыкновению распространил сообщение практически аналогичного содержания: “Длившиеся более 4 часов переговоры завершились плодотворно в плане достижения взаимопонимания и создания доверия, стороны обсудили ряд вопросов, нацеленных на подготовку населения двух стран к миру, безопасности и устойчивому региональному развитию“. Единственное отличие — дата встречи: “По итогам переговоров в Париже достигнута договоренность о проведении очередной встречи глав МИД в феврале 2019 года”.

На моей журналистской памяти такое происходит впервые. По поводу причин можно только строить предположения. Тем более, что повестка переговоров остается тайной за семью печатями, увеличивая и без того великое множество вопросов. К примеру, соглашается ли Баку в контексте “установления более широкого взаимопонимания и взаимного доверия” на внедрение механизмов расследования пограничных инцидентов? Готов ли Азербайджан отказаться от политики изоляции Армении от региональных программ? А вести переговоры с Арцахом? И т.д.

Заявление сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам встречи ответов на эти вопросы не дает, хотя и несколько приоткрывает завесу. В нем сообщается, что главы МИД двух стран и сопредседатели “рассмотрели следующие шаги на пути к организации возможного саммита между лидерами Азербайджана и Армении, чтобы придать сильный импульс динамике переговоров” и что “сопредседатели планируют встретиться с лидерами двух стран в ближайшее время”. При этом международные посредники, отметив, что министры договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру, подчеркнули важность возможных взаимовыгодных инициатив, нацеленных на реализацию экономического потенциала региона.

Это заявление лишь актуализирует вышеперечисленные и многие другие вопросы. Тем более, что происходит все это на фоне словесной перепалки между Москвой и Баку по поводу дискриминации Азербайджаном граждан России армянской национальности. После того, как 11 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание и высылка граждан России по национальному признаку из Азербайджана — грубое нарушение их прав, МИД России направил посольству Азербайджана в Москве памятную записку в связи с дискриминационным отношением к гражданам России по этническому признаку в аэропортах республики. Дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что “азербайджанская сторона в очередной раз заверила российских коллег, что будут предприняты шаги для урегулирования проблемы”. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам года выразил надежду на то, что в результате переговоров с Азербайджаном Москве удастся вернуть в Россию гражданина РФ Марата Уелданова-Галстяна, который был задержан в июле 2016г. в Азербайджане по обвинению в “незаконном приобретении, производстве, хранении и распространении наркотических средств в крупном размере”. Родные Уелданова неоднократно писали, что обвинение сфабриковано. Скорее всего, так оно и есть, ибо теми же сфабрикованными обвинениями азербайджанские власти расправляются с неугодными им гражданами Азербайджана. Тем не менее глава МИД РФ надеется, что через диалог, решения, основанные на правовых нормах, будет возможно добиться “устраивающего всех результата”, и “мы сможем вернуть этого гражданина в Россию”.

Баку не заставил долго ждать ответного шага. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, ранее расценившая заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о недопуске граждан РФ армянского происхождения на территорию Азербайджана как провокационное и антиазербайджанское, а также опровергшая утверждение Захаровой, что “азербайджанская сторона пообещала, что эта ситуация будет исправлена”, выдала Лаврову торгашеский ультиматум — Азербайджан ожидает от официального представителя России “повышения усилий по возвращению своего гражданина Дильгама Аскерова, находящего в заложниках у армян“.

Напомним, что Дильгам Аскеров вместе с другим гражданином АР Шахбазом Гулиевым были приговорены в Арцахе соответственно к пожизненному заключению и 22 годам за совершенные в Арцахе преступления . В июне 2014г. они вместе с еще одним участником группы Гасаном Гасановым незаконно пересекли государственную границу НКР и проникли на территорию Шаумянского района республики с целью шпионажа. 4 июля они с применением оружия похитили несовершеннолетнего гражданина НКР Смбата Цаканяна, тело которого было обнаружено 15 июля с огнестрельными ранениями в лесной полосе общин Карвачар и Манашид Шаумянского района. Кроме того, Гасанов вечером 11 июля на 32-м километре автодороги Варденис — Карвачар на почве национальной ненависти из огнестрельного оружия убил жителя Еревана Саркиса Абрамяна (1971 года рождения), а жительнице села Дзорахбюр Котайкской области Карине Давтян нанес огнестрельные ранения. При задержании Гасанов оказал сопротивление и был обезврежен. С 2014г. Баку под всякими предлогами пытается заполучить своих диверсантов, выдавая их за “мирных бывших жителей” Карвачара, якобы “пожелавших посетить могилы родных”.

В 2018г. Баку устроил шоу, предлагая обменять этих террористов и убийц на захваченных им гражданских лиц — приговоренного азербайджанским судом к 15 годам лишения свободы гражданина Арцаха Арсена Багдасаряна и граждан Армении Карена Казаряна и Завена Карапетяна, которых для того, чтобы сбалансировать ситуацию, Азербайджан пытается выдать за армянских диверсантов. Теперь Азербайджан стремится подключить к своей грязной игре Россию. Причем в Баку прекрасно знают, что в Арцахе и Армении крайне негативно относятся к идее возвращения Азербайджану пойманных в Карвачаре террористов. Равно как понимают, что попытка России надавить на армянские стороны вызовет волну, скажем так, негодования политикой Москвы.

Чем ответит Москва, посмотрим. Однако этот затеянный Баку торг лишь снижает доверие к выражаемой им на переговорах готовности к реальному мирному процессу…