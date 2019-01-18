Завершился официальный визит Президента Арена Саркисяна в Объединенные Арабские Эмираты.

За четыре дня визита возглавляемая Президентом делегация Армении побывала в эмиратах Абу-Даби, Дубай и Шаржа.

Насыщенная программа включала многочисленные встречи и переговоры Армена Саркисяна с высшим руководством ОАЭ, а также его выступление на крупнейшем международном форуме “Неделя устойчивости Абу-Даби”, на который съехались более четырех тысяч участников из разных стран мира, главы государств и правительств, дипломаты, политические и общественные деятели, крупные предприниматели.

Состоялись встречи президента Армена Саркисяна с наследным принцем Абу-Даби, заместителем главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Шейхом Мохаммедом бин Зайдом аль-Нахайяном, вице-президентом ОАЭ, премьер-министром, министром обороны, правителем Дубая Шейхом Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом, государственным министром Султаном аль-Джабером, правителем Шаржи Шейхом доктором Султаном бин Мохаммедом аль-Касимом.

В фокусе обсуждений с представителями высшего государственного руководства ОАЭ были текущие и перспективные вопросы, касающиеся повестки развития взаимовыгодного сотрудничества. На переговорах отмечался большой потенциал взаимодействия в торгово-экономической сфере, обсуждались возможности наиболее перспективных отраслей.

Такими отраслями, по общему мнению, могут быть возобновляемая энергетика, химическая промышленность, информационные и телекоммуникационные технологии, сельское хозяйство, а также пищевая промышленность, в которой Армения может быть привлекательна в плане плодоовощной переработки, производство консервов и сухофруктов.

Речь шла также о сотрудничестве в гуманитарных сферах, в частности, в культуре, науке, образовании, туризме. По мнению Армена Саркисяна в туристической сфере Армения может предложить туристам из ОАЭ такие направления как экотуризм и исторические путешествия.

Отмечалось что географическое положение обоих государств, а также их участие в региональных интеграционных проектах являются дополнительным фактором, способствующим взаимному интересу и осуществлению взаимовыгодных совместных проектов. Так Объединенные Арабские Эмираты Армения рассматривает в качестве важного узла, ведущего к региону Персидского Залива и другим странам. Армения, в свою очередь, может быть для Объединенных Арабских Эмиратов мостом к странам и рынкам СНГ и ЕАЭС.

Подтверждая нацеленность армянского руководства на дальнейшую активизацию сотрудничества с ОАЭ, Армен Саркисян в ходе встречи с наследным принцем Шейхом Мохаммедом бин Зайдом Аль-Нахайяном сказал: “Начало отношениям Армении и Объединенных Арабских Эмиратов было положено во времена Вашего отца, светлой памяти Президента ОАЭ шейха Зайда бин Султана Аль-Нахайяна. Нам очень дороги теплые отношения, налаженные между нашими странами и народами, и мы готовы их развивать и расширять”.

С целью активизации работы в этом направлении, в частности, была подчеркнута важность работы Межправительственной комиссии. Руководители Армении и ОАЭ уверены, что эта комиссия служит благоприятной площадкой для взаимного изучения рынков, реализации выгодных инвестиций в разных сферах, а также для наблюдения за ходом реформ и инновациями в экономической сфере обеих стран.

На встрече с госминистром Султаном Аль-Джабером собеседники договорились, что в качестве первого шага, делегация ОАЭ посетит Армению, чтобы на месте ознакомиться с возможностями страны, провести обсуждения и поставить имеющиеся предложения на практическую основу.

Помимо переговоров с руководством ОАЭ Армен Саркисян провел встречи также с видными представителями бизнеса: соучредителем и председателем компании ALNOWAIS Investments Хуссейном Аль Новейсом и исполнительным директором инвестиционной компании “Мубадала” Кальдуном Халифой Аль Мубараком. Обе кампании являются активными инвесторами, действующими в отраслях высоких технологий, телекоммуникаций, энергетики, здравоохранения, недвижимости, инфраструктур, образования и науки. Руководители компаний высказали заинтересованность в сотрудничестве и осуществлении проектов в Армении и намерены посетить нашу страну для более практического ознакомления.

Президент Армен Саркисян посетил также инновационный город Масдар-Сити и совершил экскурсию по художественному музею Лувр Абу-Даби.