Культура Январь 18, 2019 | Автор : admin

Известный испанский телепроект путешествий “Мадридцы — в мире” рассказал 15 января об Армении в своем сюжете, подготовленном при содействии посольства Армении в Испании. Об этом сообщает Telemadrid.

Армения считается одной из колыбелей цивилизации, следовательно, мы не могли упустить посещение Музея истории Армении на площади Республики в Ереване. В Музее имеется более 400 тысяч экспонатов, в том числе, самый старый в мире башмак, которому более 5,500 лет”, — сказано в публикации.

Затем авторы рассказали о Матенадаране, о Музее геноцида армян.

Кроме того, представлены Армянский рынок, лаваш, коньяк, ковры, хачкары.