Культура Январь 25, 2019 | Автор : admin

В здании Союза писателей Армении в рамках мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения Силвы Капутикян, 22 января 2019 года ЗАО “Айпост” погасило и выпустило в обращение одну почтовую марку, посвященную теме “Выдающиеся армяне. 100-летие со дня рождения Сильвы Капутикян”.

Почтовая марка с номиналом 120 драмов отпечатана в типографии “Cartor” во Франции тиражом в 30 000 экземпляров. Дизайн почтовой марки разработан дизайнером ЗАО “Айпост” Давидом Довлатяном.

На марке изображена армянская писательница, поэтесса и общественный деятель Сильва Капутикян в момент работы над своим очередным произведением.

Почтовую марку погасили заместитель министра транспорта, связи и IT-сферы Республики Армения Армен Арзуманян, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Тигран Галстян, председатель совета ЗАО “Айпост” Хуан Пабло Гечиджян, председатель Союза писателей Армении Эдуард Милитонян, президент Союза филателистов Армении Овик Мусаелян. Дата выпуска: 22 января 2019г. Дизайнер: Давид Довлатян. Типография: Cartor, Франция. Размер: 30,0 x 40,0 мм. Тираж: 30 000 шт.