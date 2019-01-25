Армянская экономическая революция интересует потенциальных инвесторов

Январь 25, 2019  |   Автор :   |   Официальная хроника

Программа двусторонних встреч премьер-министра Никола Пашиняна на полях Всемирно экономического форума в Давосе беспрецедентно активна.

В течение трёх прошедших дней глава правительства Армении встретился с главами государств и правительств, руководителями международных организаций и транснациональных экономических структур, предпринимателями и инвесторами.

Вопросы двусторонних отношений и развития экономического сотрудничества Никол Пашинян обсудил с президентами Швейцарии Ули Маурером и Руанды Полем Кагаме. Состоялись также краткие встречи с президентом Украины Петром Порошенко и Бразилии Жаиром Болсонару.

Никол Пашинян также обсудил вопросы сотрудничества со своими коллегами — главами правительств Люксембурга Ксавье Бетелем, Египта Мустафой Мадбули, Нидерландов Марком Рютте.

В ходе беседы с Марком Рютте, в частности, речь шла о сотрудничестве в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. Собеседники выразили уверенность, что эффективная реализация соглашения будет способствовать осуществлению реформ в сферах экономики, юстиции и других отраслях Армении, а также развитию сотрудничества Армения-ЕС. Серьёзные перспективы сотрудничества в экономической сфере были подчёркнуты на встрече с вице-премьером Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом.

Немаловажную поддержку экономическим реформам Армении готовы оказать международные экономические структуры. В частности, о намерении конкретизировать стратегию сотрудничества с нашей страной в контексте произошедших в ней изменений, поддерживать реформы как в финансовом, так и в консультативном ключе высказался президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти. В ходе встречи с ним Никол Пашинян подчеркнул, что шаги правительства направлены на проведение экономической революции, и в этом контексте активное и продуктивное сотрудничество с ЕБРР может иметь большое значение.

Расширение проектов сотрудничества и реализация более крупных проектов, которые будут включать новые сферы в плане и у другого важного международного экономического партнёра Армении — Азиатского банка развития.  С его президентом Такэхико Накао Никол Пашинян обсудил ряд реализуемых в Армении при поддержке АБР проектов, включая строительство дорог, в частности, строительство автомагистрали Север-Юг, развитие инфраструктур, улучшение сейсмической безопасности и др. Никол Пашинян подчеркнул важность тесного сотрудничества между правительством Армении и АБР и эффективной реализации программ, а также представил собеседнику позитивные изменения в экономике Армении. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Армении решительно настроено в осуществлении реформ и проведении экономической революции в нашей стране. Стороны также обсудили вопросы, связанные с реализацией программ АБР по развитию малого и среднего бизнеса в нашей стране.

Находясь в Давосе Никол Пашинян встретился также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей Борисом Титовым, председателем Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синъити Китаока.

Многочисленные встречи состоялись и с представителями крупных транснациональных компаний и международного бизнес сообщества. В частности, Никол Пашинян обсудил возможности экономических проектов и инвестиций с членом правления компании “Mitsubishi Heavy Industries” Кристиной Ахмаджян, вице-президентом компании eBay Кэти Фостер, главой компании Global Energy Siemens Лизой Дэвис, президентом-председателем правления ВТБ Андреем Костиным, президентом компании “Marriott International” Арне Соренсоном, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, генеральным директором компании “Корпорасьон Америка” Мартином Эрнекяном.


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