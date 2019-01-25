На протяжении трех вечеров на армянском телевидении впервые поочередно будут показаны части авторского фильма-трилогии “Поминальная молитва” режиссера-постановщика Гаянэ Аракелян: “Александр Григорян и Армения”, “Александр Григорян и Зарубежье” и “Наш Александр Григорян”. Премьера состоится на телеканале “Армньюз” 29, 30 и 31 января, с 18:00 по 19:00.

Фильм “Поминальная молитва” создан по заказу Министерства культуры РА — как дань памяти ушедшему из жизни в 2017 году Народному артисту РА, Заслуженному деятелю искусств РФ, лауреату международных премий имени Станиславского и Смоктуновского Александру Григоряну, который более полувека являлся художественным руководителем Ереванского государственного русского драматического театра им. К.С.Станиславского.

Автор идеи и сценария фильма — режиссер-постановщик, продюсер Гаянэ Аракелян. В фильм, который является подлинным свидетельством сохранения культурных связей между народами, включены памятные эпизоды из репертуарных постановок и юбилейных вечеров театра, которые она снимала на протяжении многих лет, сделанные в прошлом и настоящем многочисленные интервью, а также видеоматериалы многих СМИ.

С многоопытным режиссером работали оператор-постановщик Давид Симонян, звукорежиссер Давид Давтян, оператор-монтажер Мхитар Серобян.

Фильм представляет творческую деятельность талантливого армянского режиссера-педагога, оригинальное мировоззрение, яркую индивидуальность и почерк А.Григоряна. Это еще и оценка одного из лучших очагов культуры Еревана и десятилетиями внушающей гордость культурной атмосферы, своеобразный документ-реминисценция театрального искусства. Отметим, что Гаянэ Аракелян — режиссер-постановщик высшей категории, доцент, три десятилетия работала на Национальном телевидении Армении и продолжает свою дееятельность до сих пор. преподавала режиссуру и мастерство актера на телевидении и кино в Ереванском государственном художественно-театральном институте, куда ее пригласил один из основателей отечественного телевидения Марат Мариносян. Ее студентами были Армен Мазманян, Артур Бахтамян, Ваграм Саакян, Фред Давтян и многие другие наши известные творческие деятели. Последний руководимый ею курс телережиссуры был выпущен в 2016 году.

В беседе с “РА” автор фильма Гаянэ Аракелян рассказала, что еще с 2011 года в театре ей предложили снимать все спектакли Александра Самсоновича Григоряна. Началось все с его юбилейного вечера в том же году, а потом последовали съемки всех премьер, в результате чего собрался большой материал. Режиссер и директор театра имени К.Станиславского Фред Давтян решили сделать фильм про Александра Самсоновича, что нашло поддержку у тогдашнего министра культуры РА Армена Амиряна.

“Я также снимала интервью, беседовала с именитыми гостями, приехавшими на юбилей Григоряна, а также нашими режиссерами, художниками, артистами, композиторами. И всех просила, чтобы это не были застольные “тосты”. Не буду называть всех имен — назову только одну из друзей и коллег А.Григоряна, Народную артистку РФ, основателя (в тот период художественного руководителя) драмтеатра “Модернъ” Светланы Врагову-Гюрджян. Она, кстати, внучка известного философа Гюрджиева… Ни один из рассказов знавших его людей не повторялся — все они подходили к нему, как к личности, которая сотворила отдельную страницу в истории армянского театра. Но каждый это видел по-своему.

Я делала фильм о творческом индивидууме, который имел свое мировоззрение, свой подход ко всему. Фильм об очень смелом режиссере, прошедшем огонь и воду, но сохранившем свои критерии мастерства. И он сделан с прицелом на будущее: так, чтобы его было интересно смотреть как сегодня, так и годы спустя. Я пересмотрела весь архив театра, где многое было снято мной, а также большое количество материалов: прессу, выступления Григоряна на разных телеканалах (где и что он говорил) и т.д. Причем многие записи были сохранены на DVD, и сейчас это уже так сказать “утиль” с технической точки зрения. Выжать из этого все нужное и сохранить — это была очень большая задача, которая нам удалась. Я постаралась показать, каким был театр при Александре Самсоновиче, его заслуги — что он создал за годы своего руководства, сколько раз выводил театр из кризисных ситуаций. Постаралась сделать так, чтобы фильм не был скучным, чтобы зритель не отрывал глаз от экрана”, — говорит режиссер “Поминальной молитвы”.

Самое же главное открытие, которое сделала для себя Гаянэ Аракелян — это личность легендарного худрука театра Станиславского.

“Я обнаружила для себя очень важную вещь — он был истинным армянином. Судьбу Армении, ее народа он пропускал через себя. Армянский дух, наши земли, самоопределение — все эти темы он пронес через свое творчество. И самое главное, что мне удалось: хоть я автор идеи, режиссер, продюсер и все такое, но со мной вместе автором фильма является и Александр Григорян. Это действительно так. Важно было донести до зрителей его творческую индивидуальность, режиссерский почерк, задумки, мировоззрение, современный подход к классике. Я очень благодарна самому Самсоновичу. Если бы не его творчество, истинная армянская натура, картина не получилась бы. Я люблю искренность на экране: искренность и истинность. А это все было в нем и он боролся за это всю жизнь”, — подчеркнула г-жа Аракелян.