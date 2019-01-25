В Давосе на полях Всемирного экономического форума состоялась неформальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сам Пашинян написал на своей странице Facebook, в ходе 1,5-часовой встречи ее участники “обменялись мнениями о нынешней ситуации в переговорном процессе и дальнейших обсуждениях“.

Встреча была, с одной стороны, ожидаемой — после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что 16 января в Париже главы МИД Армении и Азербайджана вместе с посредниками обсудили следующие шаги для организации возможной встречи лидеров двух стран “для придания сильного импульса переговорам”.

С другой стороны, имел место некий элемент неожиданности, ибо в контексте планов сопредседателей встретиться “в ближайшее время” с руководителями Армении и Азербайджана воспринималось, что встреча Пашинян-Алиев состоится после визита медиаторов. Сообщение 22 января со ссылкой на Никола Пашиняна о его планах провести в этот день встречу с Алиевым и последовавшая затем информация о состоявшейся встрече прозвучали неожиданно. Вскоре премьер-министр, который вышел в прямой эфир на своей странице в Facebook, рассказал как и почему была организована эта встреча, а также в общих чертах поведал, о чем он беседовал с Алиевым. “Как известно, это третья по счету встреча с Алиевым. За последние месяцы у нас были обсуждения с сопредседателями Минской группы ОБСЕ о том, что когда проводится какое-то мероприятие с нашим участием, то встреч избегать не следует. Это неофициальные встречи, их нельзя рассматривать как официальный старт переговоров”, — отметил Пашинян. Он сообщил, что организаторы форума в Давосе спросили лидеров Армении и Азербайджана, каждого по отдельности, не против ли они побеседовать, на что и Алиев, и Пашинян ответили согласием. “Основанием для встречи была договоренность о том, что если мы в одном месте, то, как минимум, не будем этого избегать”, — добавил он.

По словам Пашиняна, в Давосе, да и на всех предыдущих встречах, обсуждались история переговорного процесса, возможности создания условий для урегулирования, существующие препятствия и т.д. Никакой конкретики при этом не было, детали не обсуждались, подчеркнул премьер. Пашинян считает, что уже сделанные публичные заявления полностью раскрывают содержание беседы в Давосе. Глава любого государства ведет переговоры, исходя из интересов своего государства и народа, сказал он, отметив, что “никаких заговоров быть не может, это абсурдные утверждения”, являющиеся следствием превратного понимания ситуации.

Официальный Степанакерт, приветствуя встречи на высшем уровне между руководством Армении и Азербайджана в плане предоставления ими возможности сохранить продолжение переговорного процесса по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта, в то же время отмечает, что без участия Арцаха невозможно достичь всеобъемлющего урегулирования. Пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян заметил, что детали встречи в Давосе пока неизвестны, однако руководство Арцаха уверено в невозможности принятия там каких-либо антиарцахских решений. “Прежде всего, полный формат переговоров с участием Степанакерта не восстановлен. Также Азербайджан еще не пересмотрел свою реваншистскую, армянофобскую политику”, — сказал Давид Бабаян.

Ни сопредседатели, ни Алиев на данный момент не высказались. Завотделом по вопросам внешней политики алиевской администрации Хикмет Гаджиев заявил, что встреча в Давосе “была проведена по инициативе президента Давосского экономического форума Бёрге Бренда и может расцениваться как продолжение неофициальных встреч, проведенных в рамках саммитов стран СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге”. Он отметил, что процесс переговоров идет на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана”, подчеркнув, что “встреча в полном формате на уровне глав государств, как правило, организуется сопредседателями Минской группы ОБСЕ”. В последнее время официальный Баку, ранее являвшийся первоисточником всевозможного рода утечек и дезинформаций о содержании переговорного процесса, проявляет сравнительную сдержанность. При этом Алиев, как и прежде, озвучивает угрозы и ультиматумы в адрес армянских сторон, а порой и посредников, как правило, на заседаниях правительства, выбирая наиболее подходящий в геополитическом плане момент. Никаких изменений в проводимой Азербайджаном политике не просматривается. В информационно-пропагандистском пространстве азербайджанские подконтрольные Алиеву СМИ и политологи, как водится, пропустили мимо ушей призыв сопредседателей о подготовке народов к миру и продолжают гнуть антиармянскую линию и распространять антиармянские настроения.