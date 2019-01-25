Государство Январь 25, 2019 | Автор : admin

На днях лидер фракции “Светлая Армения” Эдмон Марукян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с предложением сократить число вице-губернаторов, о чем сам господин Марукян написал на своей странице в Facebook.

В 2003 году, при создании политической коалиции было решено увеличить число вице-губернаторов, сейчас в областях их по 2-3 — вместо одного. Из областного бюджета оплачивается их штат — водители, помощники, служебные автомобили и пр. По-моему, это совершенно неоправданно, а сокращение числа вице-губернаторов значительно облегчит бремя бюджетов общин.

Таким образом, я предложил премьер-министру сократить число вице-губернаторов, со всеми их помощниками и пр., оставив по одному вице-губернатору в каждой области”, — пишет лидер ПСА.

Господин Марукян совершенно прав — в 2003 году были раздуты штаты областных администраций, дабы обеспечить должностями коалиционных партнеров. А коли ныне политической коалиции нет, объявленная премьер-министром оптимизация органов государственного управления, наконец, доберется и до областных администраций.