Стремление главного архитектора Еревана Артура Месчяна сохранить в городе исторические памятники остается неуклонным. Буквально пару месяцев назад он прямо заявил, что тему сохранения исторических памятников можно считать исчерпанной. Архитекторам же, которые представят проекты, территориально граничащие с историческими памятниками, будет выдвинуто главное условие — их сохранение. Более того, те собственники, которые приобретут земли, где расположены подобные исторические достопримечательности, будут обязаны финансировать работы по реконструкции этих памятников.

“Это то, чего не было, но впредь будет обязательно”, — подчеркнул он. А в качестве примера привел здание “Маленьких певцов” (историческое здание — памятник на улице Арами, 23, приватизированное хором в 1993 году), которое будет отреставрировано за счет застройщика многоэтажного здания, расположившегося по соседству. Это двухэтажное здание на тот момент уже находилось под угрозой обрушения в связи с проводимыми с лета прошлого года строительными работами по проекту “Старый Ереван”, которые, по мнению руководителя-основателя хора “Маленькие певцы Армении” Тиграна Экекяна, и расшатали грунтовые основания здания.

Увы, исторический памятник так и не дождался реставрации. Несколько дней назад стена здания обрушилась, вызвав тем самым шквал негодования в обществе. Реакция руководителя хора тоже была довольно эмоциональной. Если здание, по словам г-на Экекяна, стало аварийным по причине грубых нарушений, допущенных прежними городскими властями, то причиной обрушения является безразличие и медлительность нынешних властей.

Сохранить и отреставрировать исторические памятники

Понятно, что на этом фоне одной из ключевых тем в ходе состоявшейся на днях пресс-конференции г-на Месчяна, приуроченной к 100 дням его пребывания на посту главного архитектора столицы, стало обсуждение вопроса, связанного с будущим здания детской филармонии “Маленькие певцы Армении” и исторических зданий вообще. Как выяснилось, застройщик по проекту “Старый Ереван” выделит 14 млн драмов итальянскому архитектору на разработку проекта восстановления здания “Маленьких певцов”, включенного в список историко-культурных памятников. Владельцем территории, где будет реализован проект “Старый Ереван”, является известный швейцарско-армянский благотворитель Вардан Сермакеш, который уже вложил в проект 27 млн долларов.

Однако, как указал г-н Месчян, мэрия не имеет никакого отношения ко всему этому, кроме моральной стороны дела. “Мы просто оказываем поддержку. Это выражение доброй воли, потому что в конкретном случае владелец памятника и застройщик должны решить эти вопросы друг с другом. Думаю, что все стороны сейчас должны быть спокойны, а вопрос здания по адресу ул. Арами, 23 можно считать закрытым”, — обобщил ситуацию главный архитектор.

При этом он вновь обратился к главному архитектору проекта “Старый Ереван” Левону Варданяну, призвав его вместе с Министерством культуры подготовить такой проект, который на 100% обеспечит сохранение существующих памятников. Кстати, ранее уже проводились встречи и обсуждения с архитектором проекта “Старый Ереван” в связи с необходимостью пересмотра определенных проектных решений, позволяющих сохранить памятники. Об этом пару месяцев назад рассказывал сам г-н Месчян, пояснив, что вопросы, в частности, касались изменения расположения подземной парковки, строящейся в рамках проекта, чтобы в дальнейшем избежать ослабления фундамента находящихся на этой территории зданий-памятников архитектуры. Так что, сейчас остается лишь надеяться, что призывы и требования главного архитектора города на сей раз приведут к более эффективному решению проблемы. И наш город сумеет сохранить памятники архитектуры, уцелевшие от “варварского”, по выражению г-на Месчяна, разрушения старых зданий.