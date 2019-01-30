Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание с главами ведомств, представляющих экономический блок правительства. Премьер-министр сначала представил результаты обсуждений с международными партнерами во время Всемирного экономического форума в Давосе, а затем коснулся процесса реализации инвестиционных программ в различных сферах.

Как сообщили в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в своей речи Никол Пашинян отметил: “Цель нашей сегодняшней встречи — обсудить, какие инвестиционные проекты сейчас у нас есть и в каком они состоянии, что мы можем сделать для реализации проектов. Эта тема важна в свете участия нашей делегации в форуме в Давосе. Хочу сказать, что в Давосе мы провели встречи с рядом международных партнеров, представителями корпораций и компаний, и в ходе этих встреч были достигнуты договоренности. Важно, чтобы эти договоренности были реализованы.

В частности, во время встречи с руководителем компании “Marriott” было подтверждено, что в Ереване в 2019 году откроется еще один отель под управлением “Marriott”. Мы договорились с главой Японского агентства международного сотрудничества, что они направят миссию в Армению для обсуждения сфер, в которые они могут инвестировать и оказать поддержку Армении.

Мы обсудили с представителями компании eBay проблемы, которые возникают у граждан Армении при совершении покупок на eBay. Мы договорились, что они обсудят этот вопрос, и будут найдены решения. Как вы знаете, мы работаем с банком ВТБ над урегулированием ситуации вокруг Техута.

С премьер-министром Польши мы договорились о том, что министры экономики наших стран будут работать и пытаться выявить конкретные сферы, в которых могут быть полезны польские инвестиции.

У нас состоялся разговор с вице-премьером Сингапура, связанный, в частности, с авиаперевозками. Существует предварительная договоренность о том, что правительство Сингапура окажет поддержку в восстановлении Ереванского ботанического сада, потому что вы знаете, что в Сингапуре есть всемирно известный ботанический сад. По сути, вице-премьер Сингапура подтвердил, что этот вопрос можно считать решенным, и остается, чтобы мэрия Еревана вместе с министерством экологии представила конкретный проект.

Во время встречи с президентом Швейцарии была достигнута договоренность о том, что швейцарская сторона окажет нашей стране поддержку в плане управления водными ресурсами, поскольку в этом отношении Швейцария находится на высоком уровне”.

Никол Пашинян добавил, что с главой компании “Корпорасьон Америка” обсудил вопросы, связанные с ереванским аэропортом “Звартноц” и гюмрийским аэропортом “Ширак”. “Они ждут наших решений относительно аэропорта в Гюмри, чтобы продолжить инвестиционную программу в полном объеме. Аэропорт Гюмри будет ориентирован на бюджетные авиакомпании. Разговор с представителями ЕБРР касался привлечения доступных кредитных средств для малого и среднего бизнеса.

На встрече с представителями Российского фонда прямых инвестиций они предложили создать аналогичный фонд в Армении для дальнейшего эффективного сотрудничества, что является интересным предложением, и необходимо обсудить его.

Во время встреч мы пригласили всех наших партнеров принять участие во Всемирном конгрессе высоких технологий.

В целом могу сказать, что вокруг нашей страны в политическом плане сформировалась позитивная атмосфера, которую мы должны суметь использовать для достижения конкретных экономических результатов”, — сказал премьер-министр.

Затем были обсуждены шаги, направленные на реализацию инвестиционных программ в сферах энергетики, высоких технологий, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства, фармацевтики, строительства и инфраструктур. Были также обсуждены условия предоставления государственного имущества в рамках различных инвестиционных предложений, а также вопросы развития сотрудничества между государством и частным сектором.