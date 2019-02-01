В резиденции президента в присутствии президента Республики Армения Армена Саркисяна второй раз в истории Армении состоялась церемония принесения клятвы членами правительства.

Первым к трибуне подошел премьер-министр Никол Пашинян, зачитав текст клятвы: “Во имя реализации общенациональных целей и укрепления Отечества клянусь добросовестно выполнять свои обязанности перед народом, соблюдать Конституцию и законы Республики Армения, способствовать соблюдению суверенитета и интересов Республики Армения, оставаться верным высокому званию члена правительства”.

Затем по очереди поклялись остальные члены правительства.

По завершении церемонии принесения клятвы президент Армен Саркисян поздравил премьер-министра и членов правительства.

Отметим, что принесение клятвы правительством — нововведение в культуре политического и государственного управления Армении и происходит во второй раз. Впервые подобная церемония состоялась 21 мая 2018 года.