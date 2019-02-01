Плавные формы и массивные округлые башни придают какую-то неимоверную статность и величественность крепости Галинджакар в Тавуше, находящейся в непосредственной близости от автотрассы Айрум-Ноемберян. Сегодня она больше известна как Бердаванская крепость, где до сих пор хорошо сохранились мощные стены, веками оберегавшие сооружение от вражеского вторжения.

Заинтересованы были все

Стоя на возвышенности у средневековых стен, справа примерно в километре можно отчетливо увидеть армяно-азербайджанскую границу. Слева — села Бердаван и Кохб. А между ними, в нескольких сотнях метров по прямой от крепости — Бердаванский винный завод, построенный еще в середине прошлого столетия. Он расположился на территории почти в 3,5 гектара на окраине приграничного села Бердаван, “спрятавшись” за поредевшим лесом, через который, по небольшой дороге, и можно добраться до этих мест.

Советский дух здесь ощущается до сих пор. На некоторых постройках остались даже серп и молот, бывшие некогда символами мощного государства. Винный завод активно работал в те времена, ежегодно принимая свыше 10 тыс. тонн винограда. С распадом Союза его постигла участь многих предприятий Армении — вначале приватизированных, а потом и вовсе исчезнувших из огромного списка промпредприятий страны.

Впрочем, сказать, что завод полностью выбыл из игры, нельзя. После приватизации в 1996 году он в основном служил в качестве пункта приема винограда, поступающего из соседнего Ноемберяна и Кохба. Далее урожай направляли уже другим предприятиям, производящим вино и коньяк. Были даже попытки организовать собственное производство вина, но они не увенчались успехом. Тем не менее, собственники завода в лице нашего соотечественника, проживающего ныне в Москве, Карена Авакяна и его брата Аршака (являющегося председателем Совета директоров компании), не теряли надежду. Да и бывшие работники были крайне заинтересованы в запуске предприятия, учитывая то, что около 10-15% из общей доли компании они получили еще во время приватизации Бердаванского винного завода.

И вот примерно полтора года назад на общем собрании Совета директоров было решено перезапустить завод. Понадобилось свыше 30 млн драмов вложений, чтобы перезапустить предприятие, отремонтировать старые помещения и построить новый цех по производству овощной и фруктовой консервации.

Успешный старт

Уже через несколько месяцев, с мая прошлого года, Бердаванский винный завод вновь приступил к своей производственной деятельности, охватив сразу несколько направлений — от производства виноградного и фруктового вина, фруктовой водки до компотов, варений, солений и т.п.

“Наш старт был довольно успешным, поскольку в течение короткого времени мы сумели наладить производство порядка 18 видов консервированной продукции, 15 видов вин и семи видов водки (виноградной, сливовой, персиковой, яблочной и т.д.). Продажи пошли настолько быстрыми темпами, что сегодня даже не успеваем снабжать полки нашей продукцией. Реализацию начали с местного рынка, но очень скоро, думаю, где-то с середины марта откроем наш фирменный магазин в Москве. Сейчас активно работаем в этом направлении. Буквально через несколько дней будем участвовать и на масштабной выставке продуктов питания “Продэкспо” в Москве, чтобы представить свою продукцию российским потребителям”, — рассказал в беседе с нами директор Бердаванского винного завода Гагик Агабабян, проработавший без малого 30 лет в сфере виноделия, а последние годы — главным коньякоделом Иджеванского винно-коньячного завода.

В ближайших планах также открытие фирменных магазинов в Ростове, Санкт-Петербурге и других городах России. По такой же схеме планируется организовать реализацию в Армении, начав с фирменных магазинов в Ереване и Ванадзоре. С дистрибьюторами здесь предпочитают не работать. На вопрос почему, наш собеседник поясняет — с ними потом хлопот не оберешься.

“К нам обращалось много дистрибьюторов, некоторые пытались даже через общих знакомых уговорить нас работать с ними. Проблема в том, что при такой схеме реализации товар отвозят, продают, а потом месяца два оборачивают средства. И зачастую приходится в прямом смысле просить, чтобы переслали твои же деньги. Поэтому руководство завода решило, что мы самостоятельно будем представлять и реализовывать свою продукцию через сеть фирменных магазинов”, — поделился тонкостями бизнеса директор предприятия.

В планах на текущий год — троекратное увеличение производственных мощностей предприятия для бесперебойного осуществления поставок как на местный, так и российский рынок. Пока на заводе работает чуть более 20 человек из Бердавана, Кохба, Ноемберяна. Но, уверяет г-н Агабабян, количество рабочих мест удвоится уже через несколько месяцев по мере роста мощностей завода.

Когда бизнес перестает быть просто бизнесом

Вопрос даже не в количестве новых рабочих мест на заводе. Запуск предприятия сильно воодушевил местных жителей, особенно виноградарей, которые все эти годы вынужденно бросили свои сады чуть ли не на произвол судьбы, потому что виноград некому было сдать. А теперь многие собираются не только увеличивать площади садов, но и сажать новые сорта, поскольку есть куда сбывать урожай. Не говоря уже о том, что благодаря запуску предприятия жители близлежащих сел получили возможность сбывать также фрукты, ягоды, овощи. Некоторые, по словам нашего собеседника, в сезон даже идут в леса собирать плоды, чтобы потом сдать заводу и заработать на этом.

Однако в регионе есть серьезная проблема, связанная с тем, что более половины земель сельскохозяйственного назначения уже много лет не обрабатываются. Все это приводит к постепенному опустыниванию земель. Не далек тот день, пытается шутить директор завода, когда здесь начнут ходить караваны с верблюдами.

“Эти края как будто преданы забвению со стороны государства. Нет какой-либо внятной стратегии или методики, по которой можно было бы шаг за шагом осваивать необрабатываемые территории. Поэтому мы решили взять инициативу на себя и с начала весенних полевых работ предоставлять определенные средства сельчанам, чтобы они начали использовать земли и сажать сельхозкультуры. Потом весь урожай завод скупит у них, решив тем самым проблему со сбытом. Да, действующее предприятие — это бизнес, преследующий получение прибыли. Но с какого-то момента наш завод перестает быть просто бизнесом. Для этого региона он имеет стратегическое значение, став серьезной возможностью для сельчан не покидать приграничные земли. Наоборот, жить здесь, возделывать поля и сады, зная, что их труд не пропадет. В этом смысле Бердаванский винный завод — как крепость и опора для сельчан”, — справедливо полагает директор предприятия, добавляя, что именно подобные предприятия и должны быть сегодня в центре внимания правительства, особенно когда речь идет о таком приграничном селе, как Бердаван, периодически подвергающемся обстрелу с азербайджанской границы.